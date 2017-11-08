Суд у Києві обирає запобіжний захід для Надії Савченко. НАЖИВО

Надії Савченко запобіжний захід.



Савченко доставлена до суду і перебуває в залі, - пише



“Поки у нас у владі будуть злочинці, патріоти сидітимуть у тюрмах... Побувавши в українських СІЗО, я зрозуміла - закон "рік за 2" був правильний. Знаходячись у СІЗО, скрізь порушуються мої права — скрізь відеокамери... Виборюючи європейський шлях, ми не створили хоча би європейські в'язниці”, — заявила вона журналістам.



На запитання “Як вам у тюрмі?” Савченко відповіла: “Нічим не відрізняється від російської”. Водночас на запитання, чи буде оголошено голодування, вона промовчала.



Нагадаємо, 22 березня у ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ.



Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.



Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували. Прокуратура проситиме суд арештувати Савченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шевченківський районний суд Києва розпочав обирати народному депутатузапобіжний захід.Савченко доставлена до суду і перебуває в залі, - пише УНН “Поки у нас у владі будуть злочинці, патріоти сидітимуть у тюрмах... Побувавши в українських СІЗО, я зрозуміла - закон "рік за 2" був правильний. Знаходячись у СІЗО, скрізь порушуються мої права — скрізь відеокамери... Виборюючи європейський шлях, ми не створили хоча би європейські в'язниці”, — заявила вона журналістам.На запитання “Як вам у тюрмі?” Савченко відповіла: “Нічим не відрізняється від російської”. Водночас на запитання, чи буде оголошено голодування, вона промовчала.Нагадаємо, 22 березня у ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ.Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували. Прокуратура проситиме суд арештувати Савченко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію