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Суд у Києві обирає запобіжний захід для Надії Савченко. НАЖИВО

Суд у Києві обирає запобіжний захід для Надії Савченко. НАЖИВО
Шевченківський районний суд Києва розпочав обирати народному депутату Надії Савченко запобіжний захід.

Савченко доставлена до суду і перебуває в залі, - пише УНН.

“Поки у нас у владі будуть злочинці, патріоти сидітимуть у тюрмах... Побувавши в українських СІЗО, я зрозуміла - закон "рік за 2" був правильний. Знаходячись у СІЗО, скрізь порушуються мої права — скрізь відеокамери... Виборюючи європейський шлях, ми не створили хоча би європейські в'язниці”, — заявила вона журналістам.

На запитання “Як вам у тюрмі?” Савченко відповіла: “Нічим не відрізняється від російської”. Водночас на запитання, чи буде оголошено голодування, вона промовчала.

Нагадаємо, 22 березня у ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ.

Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували. Прокуратура проситиме суд арештувати Савченко.


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Теги: Савченко, арешт, суд
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