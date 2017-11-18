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У Луцьку поліція розшукує свідків аварії, в котрій постраждала дитина

У Луцьку поліція розшукує свідків аварії, в котрій постраждала дитина
У Луцьку поліція розшукує свідків ДТП, під час якої маршрутка збила 9-річну дитину.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Учора, 22 березня, в Луцьку, сталася дорожньо-транспортна пригода в якій постраждала 9-річна дитина. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Пригода сталася опівдні на проспекті Перемоги. Водій маршрутного таксі, 47-річний лучанин, здійснив наїзд на 9-річну школярку. У результаті автопригоди постраждала отримала травми, їй надали медичну допомогу.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліція просить очевидців автопригоди невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: (0322) 24-23-80, 050-25-78-918, 099-51-96-339 або 102 »

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Теги: поліція, ДТП, аварія, дитина
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