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Українцям обіцяють дешеві квитки на лоукост Ryanair

Українцям обіцяють дешеві квитки на лоукост Ryanair
Ryanair, найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі, літатиме з України у 2018 році. Міністерство інфраструктури досягло остаточних домовленостей з лоукостом.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко у Києві під час спільної прес-конференції з головою Ryanair Майклом О'Лірі та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, - пише 24 канал.

Літаки Ryanair літатимуть з "Борисполя" та Львова. Польоти в 6 європейських країн почнуться в кінці жовтня 2018 року. Буде 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова.

За його словами, в перший період квитки на польоти продаватимуть за ціною 10 євро. А середня вартість для українців буде близько 40 євро.

"Сьогоднішня велика угода з Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців. Авіакомпанія продає найдешевші квитки у Європі, середній тариф, як мене поінформували, складає 49 євро. Компанія здійснює 1800 маршрутів в 34 країни світу. Природно, що домовитися з подібним гігантом не так просто. Отож, вітаю сторони із досягненням угоди на засадах взаємної вигоди і комфорту для пасажирів", – написв Порошенко у Facebook.

Голова Ryanair Майкл О'Лірі анонсував, що це лише перші напрямки в Україну. У планах – рейси з Одеси та інших міст України. Під час прес-конференції О'Лірі підписав контракти з "Борисполем" та аеропортом "Львів".

Крім того, голова Ryanair зазначив, що обговорюють також можливість запуску внутрішніх рейсів.

Список маршрутів Ryanair з Києва

Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.

Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: 4 рейси на тиждень.

Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Вроцлав – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Гданськ – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

Дублін – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

Краків – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Познань – Київ-Бориспіль: двічі н тиждень.

Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.

Список маршрутів Ryanair зі Львова

Варшава-Модлін – Львів: тричі на тиждень.

Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.

Краків – Львів: тричі на тиждень.

Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.



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Теги: лоукост, перевезення, рейси
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