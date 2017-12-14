Українцям обіцяють дешеві квитки на лоукост Ryanair





Про це заявив Президент України Петро Порошенко у Києві під час спільної прес-конференції з головою Ryanair Майклом О'Лірі та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, - пише



Літаки Ryanair літатимуть з "Борисполя" та Львова. Польоти в 6 європейських країн почнуться в кінці жовтня 2018 року. Буде 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова.



За його словами, в перший період квитки на польоти продаватимуть за ціною 10 євро. А середня вартість для українців буде близько 40 євро.



"Сьогоднішня велика угода з Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців. Авіакомпанія продає найдешевші квитки у Європі, середній тариф, як мене поінформували, складає 49 євро. Компанія здійснює 1800 маршрутів в 34 країни світу. Природно, що домовитися з подібним гігантом не так просто. Отож, вітаю сторони із досягненням угоди на засадах взаємної вигоди і комфорту для пасажирів", – написв Порошенко у Facebook.



Голова Ryanair Майкл О'Лірі анонсував, що це лише перші напрямки в Україну. У планах – рейси з Одеси та інших міст України. Під час прес-конференції О'Лірі підписав контракти з "Борисполем" та аеропортом "Львів".



Крім того, голова Ryanair зазначив, що обговорюють також можливість запуску внутрішніх рейсів.



Список маршрутів Ryanair з Києва



Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.



Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.



Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: 4 рейси на тиждень.



Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.



Вроцлав – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.



Гданськ – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.



Дублін – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.



Краків – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.



Познань – Київ-Бориспіль: двічі н тиждень.



Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.



Список маршрутів Ryanair зі Львова



Варшава-Модлін – Львів: тричі на тиждень.



Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.



Краків – Львів: тричі на тиждень.



Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ryanair, найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі, літатиме з України у 2018 році. Міністерство інфраструктури досягло остаточних домовленостей з лоукостом.Про це заявив Президент Україниу Києві під час спільної прес-конференції з головою Ryanairта міністром інфраструктури, - пише 24 канал Літаки Ryanair літатимуть з "Борисполя" та Львова. Польоти в 6 європейських країн почнуться в кінці жовтня 2018 року. Буде 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова.За його словами, в перший період квитки на польоти продаватимуть за ціною 10 євро. А середня вартість для українців буде близько 40 євро."Сьогоднішня велика угода з Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців. Авіакомпанія продає найдешевші квитки у Європі, середній тариф, як мене поінформували, складає 49 євро. Компанія здійснює 1800 маршрутів в 34 країни світу. Природно, що домовитися з подібним гігантом не так просто. Отож, вітаю сторони із досягненням угоди на засадах взаємної вигоди і комфорту для пасажирів", – написв Порошенко у Facebook.Голова Ryanair Майкл О'Лірі анонсував, що це лише перші напрямки в Україну. У планах – рейси з Одеси та інших міст України. Під час прес-конференції О'Лірі підписав контракти з "Борисполем" та аеропортом "Львів".Крім того, голова Ryanair зазначив, що обговорюють також можливість запуску внутрішніх рейсів.Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: 4 рейси на тиждень.Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.Вроцлав – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.Гданськ – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.Дублін – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.Краків – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.Познань – Київ-Бориспіль: двічі н тиждень.Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.Варшава-Модлін – Львів: тричі на тиждень.Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.Краків – Львів: тричі на тиждень.Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.

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