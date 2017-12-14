Українцям обіцяють дешеві квитки на лоукост Ryanair
Сьогодні, 17:45
Ryanair, найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі, літатиме з України у 2018 році. Міністерство інфраструктури досягло остаточних домовленостей з лоукостом.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко у Києві під час спільної прес-конференції з головою Ryanair Майклом О'Лірі та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, - пише 24 канал.
Літаки Ryanair літатимуть з "Борисполя" та Львова. Польоти в 6 європейських країн почнуться в кінці жовтня 2018 року. Буде 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова.
За його словами, в перший період квитки на польоти продаватимуть за ціною 10 євро. А середня вартість для українців буде близько 40 євро.
"Сьогоднішня велика угода з Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців. Авіакомпанія продає найдешевші квитки у Європі, середній тариф, як мене поінформували, складає 49 євро. Компанія здійснює 1800 маршрутів в 34 країни світу. Природно, що домовитися з подібним гігантом не так просто. Отож, вітаю сторони із досягненням угоди на засадах взаємної вигоди і комфорту для пасажирів", – написв Порошенко у Facebook.
Голова Ryanair Майкл О'Лірі анонсував, що це лише перші напрямки в Україну. У планах – рейси з Одеси та інших міст України. Під час прес-конференції О'Лірі підписав контракти з "Борисполем" та аеропортом "Львів".
Крім того, голова Ryanair зазначив, що обговорюють також можливість запуску внутрішніх рейсів.
Список маршрутів Ryanair з Києва
Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.
Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: 4 рейси на тиждень.
Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Вроцлав – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Гданськ – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.
Дублін – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.
Краків – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Познань – Київ-Бориспіль: двічі н тиждень.
Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.
Список маршрутів Ryanair зі Львова
Варшава-Модлін – Львів: тричі на тиждень.
Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.
Краків – Львів: тричі на тиждень.
Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко у Києві під час спільної прес-конференції з головою Ryanair Майклом О'Лірі та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, - пише 24 канал.
Літаки Ryanair літатимуть з "Борисполя" та Львова. Польоти в 6 європейських країн почнуться в кінці жовтня 2018 року. Буде 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова.
За його словами, в перший період квитки на польоти продаватимуть за ціною 10 євро. А середня вартість для українців буде близько 40 євро.
"Сьогоднішня велика угода з Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців. Авіакомпанія продає найдешевші квитки у Європі, середній тариф, як мене поінформували, складає 49 євро. Компанія здійснює 1800 маршрутів в 34 країни світу. Природно, що домовитися з подібним гігантом не так просто. Отож, вітаю сторони із досягненням угоди на засадах взаємної вигоди і комфорту для пасажирів", – написв Порошенко у Facebook.
Голова Ryanair Майкл О'Лірі анонсував, що це лише перші напрямки в Україну. У планах – рейси з Одеси та інших міст України. Під час прес-конференції О'Лірі підписав контракти з "Борисполем" та аеропортом "Львів".
Крім того, голова Ryanair зазначив, що обговорюють також можливість запуску внутрішніх рейсів.
Список маршрутів Ryanair з Києва
Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.
Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: 4 рейси на тиждень.
Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Вроцлав – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Гданськ – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.
Дублін – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.
Краків – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Познань – Київ-Бориспіль: двічі н тиждень.
Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.
Список маршрутів Ryanair зі Львова
Варшава-Модлін – Львів: тричі на тиждень.
Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.
Краків – Львів: тричі на тиждень.
Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліцейські зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби
Сьогодні, 18:01
Українцям обіцяють дешеві квитки на лоукост Ryanair
Сьогодні, 17:45
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:23