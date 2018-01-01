вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина вилучили гвинтівку та набої. ФОТО

У волинянина вилучили гвинтівку та набої. ФОТО
У мешканця села Видерта Камінь-Каширського району виявили та вилучили незаконну зброю.

Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.

Так, правоохоронці виявили та вилучено дві дрібнокаліберні гвинтівки та 21 набій різного калібру. Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертизи.

Працівники слідчого відділення проводять досудове розслідування за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі.

У волинянина вилучили гвинтівку та набої. ФОТО
У волинянина вилучили гвинтівку та набої. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Сьогодні, 11:34
Синоптики обіцяють потепління до +16
Сьогодні, 11:31
У волинянина вилучили гвинтівку та набої. ФОТО
Сьогодні, 11:18
У Луцьку поліція розшукує свідків аварії, в котрій постраждала дитина
Сьогодні, 11:07
Суд у Києві обирає запобіжний захід для Надії Савченко. НАЖИВО
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
На Волині з квітня стартує місячник добровільної здачі зброї На Волині з квітня стартує місячник добровільної здачі зброї
Сьогодні, 09:42
Поліція вилучила у ковельчанина гранату Поліція вилучила у ковельчанина гранату
21 березень, 15:40
Поліція вилучила у 60-річного волинянина міни, порох та набої до гвинтівки Поліція вилучила у 60-річного волинянина міни, порох та набої до гвинтівки
20 березень, 10:53
Рубана затримали з арсеналом зброї Рубана затримали з арсеналом зброї
09 березень, 00:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Сьогодні, 11:34
 1
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Сьогодні, 09:00
 1
Андрій Покровський і команда Руху «СВІДОМІ» розповіли лучанам, як залучити бюджетні кошти на ініціативи
Сьогодні, 12:06
 0
На Волині судили військовослужбовця, який брав хабар
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку особливі дітки закликали весну. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8