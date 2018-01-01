У волинянина вилучили гвинтівку та набої. ФОТО





Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.



Так, правоохоронці виявили та вилучено дві дрібнокаліберні гвинтівки та 21 набій різного калібру. Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертизи.



Працівники слідчого відділення проводять досудове розслідування за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканця села Видерта Камінь-Каширського району виявили та вилучили незаконну зброю.Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.Так, правоохоронці виявили та вилучено дві дрібнокаліберні гвинтівки та 21 набій різного калібру. Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертизи.Працівники слідчого відділення проводять досудове розслідування за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі.

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