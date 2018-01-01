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Синоптики обіцяють потепління до +16

Синоптики обіцяють потепління до +16
До кінця наступного тижня у більшості областей України буде від 8 до 16 градусів тепла.

Про це УНН повідомили в прес-службі Українського гідрометцентру.

«На наступному тижні вже можна казати, що тепло буде більш інтенсивним, вже нічні температури перейдуть на додатні значення, і денна температура також уже буде у більшості областей 8-14 тепла, до 15-16 тепла на кінець тижня», – повідомили в гідрометцентрі.

Проте в найближчі кілька днів в південних та центральних областях можуть бути опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура вночі ще буде мінусовою, 8-14 градусів морозу в більшості областей, денна – від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. На півдні та заході може бути вже до 8 тепла.

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Теги: погода, прогноз
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