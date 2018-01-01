Синоптики обіцяють потепління до +16
Сьогодні, 11:31
До кінця наступного тижня у більшості областей України буде від 8 до 16 градусів тепла.
Про це УНН повідомили в прес-службі Українського гідрометцентру.
«На наступному тижні вже можна казати, що тепло буде більш інтенсивним, вже нічні температури перейдуть на додатні значення, і денна температура також уже буде у більшості областей 8-14 тепла, до 15-16 тепла на кінець тижня», – повідомили в гідрометцентрі.
Проте в найближчі кілька днів в південних та центральних областях можуть бути опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура вночі ще буде мінусовою, 8-14 градусів морозу в більшості областей, денна – від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. На півдні та заході може бути вже до 8 тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили в прес-службі Українського гідрометцентру.
«На наступному тижні вже можна казати, що тепло буде більш інтенсивним, вже нічні температури перейдуть на додатні значення, і денна температура також уже буде у більшості областей 8-14 тепла, до 15-16 тепла на кінець тижня», – повідомили в гідрометцентрі.
Проте в найближчі кілька днів в південних та центральних областях можуть бути опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура вночі ще буде мінусовою, 8-14 градусів морозу в більшості областей, денна – від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. На півдні та заході може бути вже до 8 тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучан повідомили про нові тарифи на холодну воду
Сьогодні, 11:46
Синоптики обіцяють потепління до +16
Сьогодні, 11:31
У волинянина вилучили гвинтівку та набої. ФОТО
Сьогодні, 11:18