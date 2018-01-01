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Лучан повідомили про нові тарифи на холодну воду

Лучан повідомили про нові тарифи на холодну воду
КП «Луцькводоканал» повідомляє, що змінилась система нарахувань за спожиті послуги водопостачання та водовідведення.

Саме тому, у споживачів можуть виникати запитання стосовно розміру нарахувань, що зазначено у квитанціях, - йдеться на сайті КП «Луцькводоканал».

"Отримати вичерпну відповідь стосовно здійснення розрахунку, а також уточнити показники квартирних лічильників можна зателефонувавши за номером 74-91-21, 28-40-40, 28-40-48, 28-40-56, 28-40-14, а також звернувшись особисто у відділ з обслуговування клієнтів за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська 26 та вул. Січова 16 (1 поверх)", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що споживач зобов’язаний щомісячно передавати показники індивідуальних приладів обліку. У разі неподання споживачем таких показань, нарахування у розрахунковому періоді здійснюється за середньодобовим споживанням, що передбачено у ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

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Теги: тариф, Луцькводоканал
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