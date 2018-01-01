Лучан повідомили про нові тарифи на холодну воду
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КП «Луцькводоканал» повідомляє, що змінилась система нарахувань за спожиті послуги водопостачання та водовідведення.
Саме тому, у споживачів можуть виникати запитання стосовно розміру нарахувань, що зазначено у квитанціях, - йдеться на сайті КП «Луцькводоканал».
"Отримати вичерпну відповідь стосовно здійснення розрахунку, а також уточнити показники квартирних лічильників можна зателефонувавши за номером 74-91-21, 28-40-40, 28-40-48, 28-40-56, 28-40-14, а також звернувшись особисто у відділ з обслуговування клієнтів за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська 26 та вул. Січова 16 (1 поверх)", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що споживач зобов’язаний щомісячно передавати показники індивідуальних приладів обліку. У разі неподання споживачем таких показань, нарахування у розрахунковому періоді здійснюється за середньодобовим споживанням, що передбачено у ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
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Саме тому, у споживачів можуть виникати запитання стосовно розміру нарахувань, що зазначено у квитанціях, - йдеться на сайті КП «Луцькводоканал».
"Отримати вичерпну відповідь стосовно здійснення розрахунку, а також уточнити показники квартирних лічильників можна зателефонувавши за номером 74-91-21, 28-40-40, 28-40-48, 28-40-56, 28-40-14, а також звернувшись особисто у відділ з обслуговування клієнтів за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська 26 та вул. Січова 16 (1 поверх)", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що споживач зобов’язаний щомісячно передавати показники індивідуальних приладів обліку. У разі неподання споживачем таких показань, нарахування у розрахунковому періоді здійснюється за середньодобовим споживанням, що передбачено у ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
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