У Луцьку особливі дітки закликали весну. ФОТО
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У Луцьку відбулось весняне свято, присвячене Всесвітньому дню людей зі синдромом Дауна.
У четвер, 22 березня 2018 року, у приміщенні Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки відбулося весняне свято, присвячене Всесвітньому дню людей зі синдромом Дауна. Захід був в рамках проекту «Місто різних — місто рівних» за підтримки Міжнародної організації з міграції.
Майстер-клас провели Олеся Задонцева і Микола Шавула. Ініціаторами заходу були керівник інтенраційної студії Вікторія Колодяжна, ГО «Інститут волонтерства та громадської співпраці» та бібліотека імені Олени Пчілки.
У гості до бібліотеки завітали студенти та викладачі Луцького педагогічного коледжу імені Ярослава Галана, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, члени громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку», діти та батьки.
Свято розпочалося зі знайомства з гостями та спільним виконанням веснянки «Вийди, вийди, сонечко». Щоб розбудити сонечко та закликати весну, учасники свята розмальовували пташок та спільно створювали яскраве весняне панно.
Гарного настрою додала гра з бубном та музичний батл на бамбукових паличках. Уже традиційно і дорослі, і діти танцювали зірковий флешмоб. І, яке ж свято без смаколиків — печиво учасники свята самостійно розмалювали і ...з'їли. Було по-весняному сонячно, тепло і затишно.
Такі зустрічі нагадують усім нам, що зовнішні відмінності не можуть стати на заваді дружбі та турботі, а змінивши своє ставлення до світу — ми змінимо цей світ!
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У четвер, 22 березня 2018 року, у приміщенні Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки відбулося весняне свято, присвячене Всесвітньому дню людей зі синдромом Дауна. Захід був в рамках проекту «Місто різних — місто рівних» за підтримки Міжнародної організації з міграції.
Майстер-клас провели Олеся Задонцева і Микола Шавула. Ініціаторами заходу були керівник інтенраційної студії Вікторія Колодяжна, ГО «Інститут волонтерства та громадської співпраці» та бібліотека імені Олени Пчілки.
У гості до бібліотеки завітали студенти та викладачі Луцького педагогічного коледжу імені Ярослава Галана, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, члени громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку», діти та батьки.
Свято розпочалося зі знайомства з гостями та спільним виконанням веснянки «Вийди, вийди, сонечко». Щоб розбудити сонечко та закликати весну, учасники свята розмальовували пташок та спільно створювали яскраве весняне панно.
Гарного настрою додала гра з бубном та музичний батл на бамбукових паличках. Уже традиційно і дорослі, і діти танцювали зірковий флешмоб. І, яке ж свято без смаколиків — печиво учасники свята самостійно розмалювали і ...з'їли. Було по-весняному сонячно, тепло і затишно.
Такі зустрічі нагадують усім нам, що зовнішні відмінності не можуть стати на заваді дружбі та турботі, а змінивши своє ставлення до світу — ми змінимо цей світ!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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