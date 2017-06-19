У Луцьку особливі дітки закликали весну. ФОТО

У Луцьку відбулось весняне свято, присвячене Всесвітньому дню людей зі синдромом Дауна.У четвер, 22 березня 2018 року, у приміщенні Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки відбулося весняне свято, присвячене Всесвітньому дню людей зі синдромом Дауна. Захід був в рамках проекту «Місто різних — місто рівних» за підтримки Міжнародної організації з міграції.Майстер-клас провели. Ініціаторами заходу були керівник інтенраційної студії, ГО «Інститут волонтерства та громадської співпраці» та бібліотека імені Олени Пчілки.У гості до бібліотеки завітали студенти та викладачі Луцького педагогічного коледжу імені Ярослава Галана, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, члени громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку», діти та батьки.Свято розпочалося зі знайомства з гостями та спільним виконанням веснянки «Вийди, вийди, сонечко». Щоб розбудити сонечко та закликати весну, учасники свята розмальовували пташок та спільно створювали яскраве весняне панно.Гарного настрою додала гра з бубном та музичний батл на бамбукових паличках. Уже традиційно і дорослі, і діти танцювали зірковий флешмоб. І, яке ж свято без смаколиків — печиво учасники свята самостійно розмалювали і ...з'їли. Було по-весняному сонячно, тепло і затишно.Такі зустрічі нагадують усім нам, що зовнішні відмінності не можуть стати на заваді дружбі та турботі, а змінивши своє ставлення до світу — ми змінимо цей світ!