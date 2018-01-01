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На Волині судили військовослужбовця, який брав хабар

На Волині судили військовослужбовця, який брав хабар
Командира взводу військової частини на Волині покарали за зловживання впливом.

Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

Луцький міськрайонний суд, затвердивши угоду про визнання винуватості, укладену між колишнім командиром взводу зв’язку військової частини А 1186 (м. Володимир-Волинський) та прокурором відділу прокуратури Волинської області, визнав військовослужбовця винним у зловживанні впливом та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 13 600 грн.

Нагадаємо, 25 січня 2018 року старший сержант одержав від підлеглого солдата 3000 гривень за обіцянку вплинути на прийняття рішення про не притягнення його до дисциплінарної та адміністративної відповідальності за вчинення порушень при проходженні військової служби.

Задля маскування факту одержання неправомірної вигоди, керівник надав підлеглому номер банківської картки, на яку слід було перерахувати кошти.

Затримали зловмисника у результаті спільно спланованих і проведених слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласного характеру, прокуратурою Волинської області та слідчими і оперативними підрозділами обласного Управління Служби безпеки України.

Зауважимо, що в ході досудового розслідування військовий повністю визнав свою винуватість, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.


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Теги: військовослужбовець, хабар
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