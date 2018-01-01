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На Волині виявили тіло хлопця, яке пролежало в снігу півтора місяця

На Волині виявили тіло хлопця, яке пролежало в снігу півтора місяця
На Волині, поблизу Ратного, виявили тіло жителя Харківської області. Хлопець помер від переохолодження та пролежав на снігу півтора місяця.

Про це повідомляє «Вісник».


Тіло виявили минулого тижня. Експертиза показала, що чоловік помер від переохолодження десь до півтора місяця тому. При собі чоловік мав два паспорти, диплом про освіту, три мобільні телефони, ноутбук, планшет та гроші. Андрій Д., 1993 року народження, проживав у місті Ізюм Харківської області. У базі даних розшукуваних зареєстрований не був. Про страшну знахідку працівники поліції повідомили своїх колег з Харківщини, ті – його родичів.

Наразі за тілом покійника ще ніхто не приїхав.

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Теги: Ратнівщина, смерть, мороз, переохолодження
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