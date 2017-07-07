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Розповіли, що нового для лучан готує «Ротонда»

Розповіли, що нового для лучан готує «Ротонда»
Стало відомо, що зміниться у луцькому комплексі сімейного відпочинку «Ротонда», який розташований у Центральному парку міста.

Про це розповів власник «Ротонди» Роман Хорзов, - пише Волинь24.

Нагадаємо, комплекс сімейного відпочинку планують відкрити на початку травня, а купальний сезон у «Ротонді» розпочнеться на початку літа.

Зі слів власника комплексу, цьогоріч біля закладу відкриють найбільший у Центральному парку ігровий майданчик. Цікаво, що на його території розмістять гойдалки для дітей з обмеженими можливостями. На дитячому майданчику зможуть відпочивати не лише відвідувачі «Ротонди», але й всі гості парку.

«Він буде дуже просторий та зручний, батьки зможуть наглядати за дітьми на лавочках. Невеличким проходом ми з’єднаємо майданчик з комплексом, це дозволить батькам контролювати дітей, відпочиваючи», - прокоментував Роман Хорзов.

Ще однією фішкою «Ротонди» стануть нічні кіносеанси під відкритим небом. Власник комплексу каже, що кінопокази відбуватимуться в американському стилі.

«Ми будемо показувати хітові фільми всіх часів. Так, кожен з гостей «Ротонди» зможе переглянути фільм, відпочиваючи на лежаках», - розповів Роман.

Зміни торкнуться й меню закладу. Власник комплексу каже, що минулорічне меню вдосконалять оригінальними м’ясними стравами.

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Теги: Ротонда, Роман Хорзов, відпочинок
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