Розповіли, що нового для лучан готує «Ротонда»
Сьогодні, 15:01
Стало відомо, що зміниться у луцькому комплексі сімейного відпочинку «Ротонда», який розташований у Центральному парку міста.
Про це розповів власник «Ротонди» Роман Хорзов, - пише Волинь24.
Нагадаємо, комплекс сімейного відпочинку планують відкрити на початку травня, а купальний сезон у «Ротонді» розпочнеться на початку літа.
Зі слів власника комплексу, цьогоріч біля закладу відкриють найбільший у Центральному парку ігровий майданчик. Цікаво, що на його території розмістять гойдалки для дітей з обмеженими можливостями. На дитячому майданчику зможуть відпочивати не лише відвідувачі «Ротонди», але й всі гості парку.
«Він буде дуже просторий та зручний, батьки зможуть наглядати за дітьми на лавочках. Невеличким проходом ми з’єднаємо майданчик з комплексом, це дозволить батькам контролювати дітей, відпочиваючи», - прокоментував Роман Хорзов.
Ще однією фішкою «Ротонди» стануть нічні кіносеанси під відкритим небом. Власник комплексу каже, що кінопокази відбуватимуться в американському стилі.
«Ми будемо показувати хітові фільми всіх часів. Так, кожен з гостей «Ротонди» зможе переглянути фільм, відпочиваючи на лежаках», - розповів Роман.
Зміни торкнуться й меню закладу. Власник комплексу каже, що минулорічне меню вдосконалять оригінальними м’ясними стравами.
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Про це розповів власник «Ротонди» Роман Хорзов, - пише Волинь24.
Нагадаємо, комплекс сімейного відпочинку планують відкрити на початку травня, а купальний сезон у «Ротонді» розпочнеться на початку літа.
Зі слів власника комплексу, цьогоріч біля закладу відкриють найбільший у Центральному парку ігровий майданчик. Цікаво, що на його території розмістять гойдалки для дітей з обмеженими можливостями. На дитячому майданчику зможуть відпочивати не лише відвідувачі «Ротонди», але й всі гості парку.
«Він буде дуже просторий та зручний, батьки зможуть наглядати за дітьми на лавочках. Невеличким проходом ми з’єднаємо майданчик з комплексом, це дозволить батькам контролювати дітей, відпочиваючи», - прокоментував Роман Хорзов.
Ще однією фішкою «Ротонди» стануть нічні кіносеанси під відкритим небом. Власник комплексу каже, що кінопокази відбуватимуться в американському стилі.
«Ми будемо показувати хітові фільми всіх часів. Так, кожен з гостей «Ротонди» зможе переглянути фільм, відпочиваючи на лежаках», - розповів Роман.
Зміни торкнуться й меню закладу. Власник комплексу каже, що минулорічне меню вдосконалять оригінальними м’ясними стравами.
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