Кабмін пообіцяв за місяць вирішити питання з авто на єврономерах





Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, – пишуть



«Я знаю, що ви дуже ретельно займаєтеся цим питанням у комітеті, і ми готові брати участь для того, щоб це питання можна було врегулювати законодавством України», – повідомив Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.



Він зазначив, що якщо Верховна Рада делегує право врегулювати дане питання Кабміну, воно буде вирішено протягом одного місяця.



«Але якщо питання йде про те, що воно повинне бути врегульоване в рамках українського парламенту, то потрібна позиція профільного комітету, в якому ви ведете дискусії з асоціацією», – додав прем’єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України може протягом місяця вирішити питання з розмитненням автомобілів з іноземною реєстрацією.Про це заявив прем’єр-міністр України, – пишуть Факти ICTV із посиланням на Інтерфакс-Україна.«Я знаю, що ви дуже ретельно займаєтеся цим питанням у комітеті, і ми готові брати участь для того, щоб це питання можна було врегулювати законодавством України», – повідомив Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.Він зазначив, що якщо Верховна Рада делегує право врегулювати дане питання Кабміну, воно буде вирішено протягом одного місяця.«Але якщо питання йде про те, що воно повинне бути врегульоване в рамках українського парламенту, то потрібна позиція профільного комітету, в якому ви ведете дискусії з асоціацією», – додав прем’єр.

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