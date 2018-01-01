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Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ

Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
23 березня в Луцьк завітає Президент України Петро Порошенко.

В облдержадміністрації лаконічно поінформували щодо візиту глави держави. "У п’ятницю, 23 березня 2018 року, у рамках робочого візиту на Волинь прибуде Президент України Петро Порошенко. Зокрема, Глава держави візьме участь у нараді з активом краю", - йдеться в повідомленні.

Натомість джерела у органах виконавчої влади повідомляють, що Порошенко їде в Луцьк, аби представити нового голову Волинської ОДА. Цю посаду пророкують екс-першому заступнику голови Київської ОДА Олександру Савченку.

Попередньо відомо, що захід розпочнеться о 16:00.

Інформаційне агентство ВолиньPost транслює подію.

Відеотрансляція з місця події




15:19

Порошенко вручив Савченку посвідчення та зачитали Указ про його призначення. Також глава держави повідомив, що Гунчику запропонували нову роботу, "близьку до Волині".


Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ


15:14

Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ


15:03

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14:50

Петро Порошенко вже в сесійній залі. З ним Володимир Гунчик та Олександр Савченко.

Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ



14:47

Перед візитом на Волинь Петро Порошенко побував на Рівненщині. Відкривав дитсадок і вручав рятувальним автомобілі.

14:46

Про візит Петра Порошенка вже пишуть в Facebook



14:39

Зустріч з Порошенком відбудеться у сесійній залі облради. Тут вже людно. Сходяться журналісти, чиновники, посадовці та депутати.

Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ


14:30

Біля будівлі ОДА збираються журналісти. Багато правоохоронців, які стоять по периметру "білого дому".

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Теги: Петро Порошенко, Луцьк, Волинська ОДА, вибір редактора
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