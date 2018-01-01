Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Сьогодні, 15:15
23 березня в Луцьк завітає Президент України Петро Порошенко.
В облдержадміністрації лаконічно поінформували щодо візиту глави держави. "У п’ятницю, 23 березня 2018 року, у рамках робочого візиту на Волинь прибуде Президент України Петро Порошенко. Зокрема, Глава держави візьме участь у нараді з активом краю", - йдеться в повідомленні.
Натомість джерела у органах виконавчої влади повідомляють, що Порошенко їде в Луцьк, аби представити нового голову Волинської ОДА. Цю посаду пророкують екс-першому заступнику голови Київської ОДА Олександру Савченку.
Попередньо відомо, що захід розпочнеться о 16:00.
Інформаційне агентство ВолиньPost транслює подію.
Відеотрансляція з місця події
15:19
Порошенко вручив Савченку посвідчення та зачитали Указ про його призначення. Також глава держави повідомив, що Гунчику запропонували нову роботу, "близьку до Волині".
15:14
15:03
Порошенко каже, що гідна мінімальна зарплата в Україні має становити 10 тисяч гривень. БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ ЧИТАЙТЕ ТУТ
14:50
Петро Порошенко вже в сесійній залі. З ним Володимир Гунчик та Олександр Савченко.
14:47
Перед візитом на Волинь Петро Порошенко побував на Рівненщині. Відкривав дитсадок і вручав рятувальним автомобілі.
14:46
Про візит Петра Порошенка вже пишуть в Facebook
14:39
Зустріч з Порошенком відбудеться у сесійній залі облради. Тут вже людно. Сходяться журналісти, чиновники, посадовці та депутати.
14:30
Біля будівлі ОДА збираються журналісти. Багато правоохоронців, які стоять по периметру "білого дому".
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В облдержадміністрації лаконічно поінформували щодо візиту глави держави. "У п’ятницю, 23 березня 2018 року, у рамках робочого візиту на Волинь прибуде Президент України Петро Порошенко. Зокрема, Глава держави візьме участь у нараді з активом краю", - йдеться в повідомленні.
Натомість джерела у органах виконавчої влади повідомляють, що Порошенко їде в Луцьк, аби представити нового голову Волинської ОДА. Цю посаду пророкують екс-першому заступнику голови Київської ОДА Олександру Савченку.
Попередньо відомо, що захід розпочнеться о 16:00.
Інформаційне агентство ВолиньPost транслює подію.
Відеотрансляція з місця події
15:19
Порошенко вручив Савченку посвідчення та зачитали Указ про його призначення. Також глава держави повідомив, що Гунчику запропонували нову роботу, "близьку до Волині".
15:14
15:03
Порошенко каже, що гідна мінімальна зарплата в Україні має становити 10 тисяч гривень. БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ ЧИТАЙТЕ ТУТ
14:50
Петро Порошенко вже в сесійній залі. З ним Володимир Гунчик та Олександр Савченко.
14:47
Перед візитом на Волинь Петро Порошенко побував на Рівненщині. Відкривав дитсадок і вручав рятувальним автомобілі.
14:46
Про візит Петра Порошенка вже пишуть в Facebook
14:39
Зустріч з Порошенком відбудеться у сесійній залі облради. Тут вже людно. Сходяться журналісти, чиновники, посадовці та депутати.
14:30
Біля будівлі ОДА збираються журналісти. Багато правоохоронців, які стоять по периметру "білого дому".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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