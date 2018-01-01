«StrikeCity» започаткував мобільну школу боулінгу. ФОТО
Сьогодні, 12:33
Відтепер у луцьких школах можна буде навчитися гри у боулінг.
Перша зустріч тренерів «StrikeCity» з юними спортсменами відбулася у ЗОШ №20.
Боулінг-клуб StrikeCity започаткував цікавий освітній проект, а саме – мобільну школу боулінгу. Тренери приїздять з «портативною» доріжкою у школи та навчають, як правильно збивати кеглі.
Так, перша зустріч відбулася з школярами у ЗОШ №20 під час уроку фізичної культури. Діти із захватом опановували нову гру та навіть трішки позмагалися між собою.
Насамкінець вони отримали подарункові сертифікати у боулінг-клуб «StrikeCity» та дитячий розважальний центр «FigliMigli», аби випробувати свої навички вже на справжніх доріжках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Перша зустріч тренерів «StrikeCity» з юними спортсменами відбулася у ЗОШ №20.
Боулінг-клуб StrikeCity започаткував цікавий освітній проект, а саме – мобільну школу боулінгу. Тренери приїздять з «портативною» доріжкою у школи та навчають, як правильно збивати кеглі.
Так, перша зустріч відбулася з школярами у ЗОШ №20 під час уроку фізичної культури. Діти із захватом опановували нову гру та навіть трішки позмагалися між собою.
Насамкінець вони отримали подарункові сертифікати у боулінг-клуб «StrikeCity» та дитячий розважальний центр «FigliMigli», аби випробувати свої навички вже на справжніх доріжках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині розшукують чоловіка, який вдарив правоохоронця
Сьогодні, 12:41
У Луцьку розкрили всі умисні вбивства скоєні в 2017 році
Сьогодні, 12:39
«StrikeCity» започаткував мобільну школу боулінгу. ФОТО
Сьогодні, 12:33
Кабмін пообіцяв за місяць вирішити питання з авто на єврономерах
Сьогодні, 12:20