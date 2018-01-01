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«StrikeCity» започаткував мобільну школу боулінгу. ФОТО

«StrikeCity» започаткував мобільну школу боулінгу. ФОТО
Відтепер у луцьких школах можна буде навчитися гри у боулінг.
Перша зустріч тренерів «StrikeCity» з юними спортсменами відбулася у ЗОШ №20.

Боулінг-клуб StrikeCity започаткував цікавий освітній проект, а саме – мобільну школу боулінгу. Тренери приїздять з «портативною» доріжкою у школи та навчають, як правильно збивати кеглі.

Так, перша зустріч відбулася з школярами у ЗОШ №20 під час уроку фізичної культури. Діти із захватом опановували нову гру та навіть трішки позмагалися між собою.

Насамкінець вони отримали подарункові сертифікати у боулінг-клуб «StrikeCity» та дитячий розважальний центр «FigliMigli», аби випробувати свої навички вже на справжніх доріжках.


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Теги: StrikeCity, боулінг, школа
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