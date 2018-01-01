«StrikeCity» започаткував мобільну школу боулінгу. ФОТО

Відтепер у луцьких школах можна буде навчитися гри у боулінг.Перша зустріч тренерів «StrikeCity» з юними спортсменами відбулася у ЗОШ №20.Боулінг-клуб StrikeCity започаткував цікавий освітній проект, а саме – мобільну школу боулінгу. Тренери приїздять з «портативною» доріжкою у школи та навчають, як правильно збивати кеглі.Так, перша зустріч відбулася з школярами у ЗОШ №20 під час уроку фізичної культури. Діти із захватом опановували нову гру та навіть трішки позмагалися між собою.Насамкінець вони отримали подарункові сертифікати у боулінг-клуб «StrikeCity» та дитячий розважальний центр «FigliMigli», аби випробувати свої навички вже на справжніх доріжках.