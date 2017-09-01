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У Луцьку розкрили всі умисні вбивства скоєні в 2017 році

У Луцьку розкрили всі умисні вбивства скоєні в 2017 році
Протягом 2017 року було здійснено 3 умисних вбивства, які були розкриті.

Про це повідомили 23 березня під час засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Начальник Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області Олег Кічук (на фото) розповів, що за 2017 рік до луцького відділу поліції надійшло 46 800 заяв про правопорушення. Переважна більшість кримінальних проваджень середньої важкості.

"Було вчинено 3 умисних вбивства, 6 випадків з спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування та один факт вимагання - усі вони були розкриті", - розповів він.

Чим більше ми будемо розкривати злочинів, тим менше їх буде скоєно, - вважає Олег Кічук.

"Також протягом 2017 року було зареєстровано 278 кримінальних правопорушень, розшукано 72 особи, затримано 15 осіб, що перебували у розшуку, складено 198 протоколів та 4 кримінальних провадження. Незважаючи на ці покращення поліції є над чим працювати", - додав Кічук.

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Теги: поліція, Олег Кічук
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