У Києві на ходу горів тролейбус
Сьогодні, 12:52
У Києві сьогодні вночі під час руху загорівся тролейбус.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, - передає УНН.
“23 березня о 00:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на вул.Авіаконструктора Антонова під час руху зайнявся тролейбус”, — розповіли рятувальники.
О 00:38 рятувальники ліквідували пожежу.
Внаслідок пожежі пошкоджено гальмівні колодки. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, - передає УНН.
“23 березня о 00:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на вул.Авіаконструктора Антонова під час руху зайнявся тролейбус”, — розповіли рятувальники.
О 00:38 рятувальники ліквідували пожежу.
Внаслідок пожежі пошкоджено гальмівні колодки. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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