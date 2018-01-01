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У Києві на ходу горів тролейбус

У Києві на ходу горів тролейбус
У Києві сьогодні вночі під час руху загорівся тролейбус.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, - передає УНН.

“23 березня о 00:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на вул.Авіаконструктора Антонова під час руху зайнявся тролейбус”, — розповіли рятувальники.

О 00:38 рятувальники ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі пошкоджено гальмівні колодки. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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Теги: пожежа, Волинь
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