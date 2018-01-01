У Києві на ходу горів тролейбус





Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, - передає



“23 березня о 00:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на вул.Авіаконструктора Антонова під час руху зайнявся тролейбус”, — розповіли рятувальники.



О 00:38 рятувальники ліквідували пожежу.



Внаслідок пожежі пошкоджено гальмівні колодки. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві сьогодні вночі під час руху загорівся тролейбус.Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, - передає УНН “23 березня о 00:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на вул.Авіаконструктора Антонова під час руху зайнявся тролейбус”, — розповіли рятувальники.О 00:38 рятувальники ліквідували пожежу.Внаслідок пожежі пошкоджено гальмівні колодки. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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