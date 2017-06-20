Сільські голови на Волині судяться через «нечесний» поділ мандатів

На Волині сільські голови з Торчинської ОТГ позиваються до селищної територіальної виборчої комісії із вимогою визнати незаконним та скасувати рішення, яким «закріпили» виборчі округи у громаді.На думку позивачів, поділ вчинили із порушенням норм закону, не дотримавшись принципу пропорційності, тому представники 4 громад в перспективі можуть отримати менше, ніж належна їм кількість депутатів. Судове засідання у справі відбувається 23 березня у Волинському окружному адміністративному суді.Позивачами у справі виступили Веселівський сільський голова, Садівський сільський головата Буянівський сільський голова, відповідачем - Торчинський виборчком. Позивачі просять визнати протиправною та скасувати постанову №2 від 20 березня 2018 року, якою закріпили за громадам кількість округів у населених пунктах, та, відповідно, кількість депутатів у майбутньому.У Торчинській ОТГ перші вибори депутатів мають відбутися 29 квітня 2018 року. У громаді, згідно із законом, оберуть 26 депутатів, адже населення громади лежить у межах 5-20 тисяч осіб. Однак, на думку позивачів, під час закріплення округів порушили принцип пропорційності, згідно із яким округи мають містити приблизно однакову кількість виборців.Адвокат позивачівнавів приклад. За його словами, в Торчинській ОТГ загалом проживає 6217 виборців. Із них у Торчині проживає 3314 осіб, в інших селах – 2903, тобто поділ близький до 50 на 50. Однак, на пропозицію одного із членів комісії створили 16 одномандатних виборчих округів у Торчині, та 10 округів на інші села, що і закріпили у постанові №2 Торчинської ТСВК від 20 березня.Таким чином, на 1 округ в Торчині припадає по 207 виборців. А у селі Усичі, наприклад, створений лише 1 округ, на якому аж 412 виборців. Тож позивачі вважають, що таким чином прийнятим рішенням порушені права їх права як виборців. Принцип пропорційності порушений, тож фактично майже однакові співвідношення виборців матимуть нерівне представництво - 16 та 10 депутатів відповідно. Таким чином, «більшість» депутатів від Торчина, можливо, лобіюватимуть інтереси конкретного населеного пункту у межах громади. Тому позивачі вважають постанови незаконною та просять її скасувати.Іван Шендюх зауважив, що нині відстоює права своїх виборців, адже комісія прийняла незаконне рішення. Бо від його ради, як і від інших рад, фактично «забрали» мандати. Однак раціональні пропозиції, які подавали інші члени комісії, відхиляли.«Ви таким рішенням показали, що ага, ви йдете до нас люди, з протягнутою рукою», - сказав Шендюх. Мовляв, таким чином, Торчинська громада матиме 16 мандатів, а 4 інші громади – 10. Можна було поділити мандати більш справедливо чи навіть порівну.«Вже ходить думка, що люди не хочуть іти на вибори», - додав сільський голова, бо їхні представники «нічого не рішать».Представник відповідачакаже, що відповідач повністю заперечує проти позову. Мовляв, комісія нічого не порушила. Бо норма закону про пропорційність не є імперативною. Є й інші принципи - що виборчі округи утворюються із урахуванням меж виборчих дільниць, що межі округів мають бути нерозривними. Відтак, ТВК керувалася сукупністю норм, а не лише принципом пропорційності. Окрім того, скасування постанови потягне за собою відкладення виборів через визначені часові рамки утворення округів та їх оголошення за певну кількість днів.Голова виборчкомузауважила, що були пропозиції стосовно іншого розподілу кількості округів, де було 14 округів на Торчин. Однак такі пропозиції не знайшли підтримки. Сама ж очільниця комісії зауважила, що за вказане рішення не голосувала, бо бачила в ньому недоліки. Однак впливати на інших членів комісії не має права.Наразі у судовому засіданні оголосили перерву до 15 години.