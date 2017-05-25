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Порошенко дорогою на Волинь дарував спецтехніку рівнянам. ФОТО

Порошенко дорогою на Волинь дарував спецтехніку рівнянам. ФОТО
Президент Петро Порошенко уже приїхав у Рівне. А невдовзі він прибуде на Волинь.

Сьогодні він передавав техніку рятувальникам. Свій виступ розпочав із заслуг та подяки рятувальникам, - пише ЧаРівне.

Також на заході присутні голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, голова Рівненської облради Олександр Данильчук, нардеп Юрій Вознюк.

"Майже 6 % валового продукту держава спрямовує на перший пріоритет – Збройні Сили, Службу безпеки, прикордонників, поліцію та Службу надзвичайних ситуацій. Ці зусилля спрямовані на покращення матеріального забезпечення. Я думаю, що техніку з такими можливостями, яку ми вручаємо, багато іноземних держав не мають на своєму рахунку. Наші «ЗІЛи», на яких 30 років працюють наші пожежники, безумовно, застарілі. І ті машини, які ви отримуєте, відповідають найвищим вимогам. Впевнений, що це є дуже символічним фактом турботи держави. Хочу подякувати підрозділам ДСНС за реагування на надзвичайні ситуації, - сказав президент.

Він додав, що вчора завершив зустріч із міністром закордонних справ Франції. Та наголосив, що сьогодні буде підписано договір щодо закупівлі гелікоптерів.

Вже цього року 4 гелікоптери надійдуть на озброєння в Службу надзвичайних ситуацій, запевнив Порошенко.

Він наголосив, що будуть й надалі працювати над підтримкою рятувальників.
Порошенко дорогою на Волинь дарував спецтехніку рівнянам. ФОТО
Порошенко дорогою на Волинь дарував спецтехніку рівнянам. ФОТО
Порошенко дорогою на Волинь дарував спецтехніку рівнянам. ФОТО
Порошенко дорогою на Волинь дарував спецтехніку рівнянам. ФОТО
Порошенко дорогою на Волинь дарував спецтехніку рівнянам. ФОТО

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Теги: Петро Порошенко, візит, Рівне
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