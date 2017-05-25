Порошенко дорогою на Волинь дарував спецтехніку рівнянам. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Президент Петро Порошенко уже приїхав у Рівне. А невдовзі він прибуде на Волинь.
Сьогодні він передавав техніку рятувальникам. Свій виступ розпочав із заслуг та подяки рятувальникам, - пише ЧаРівне.
Також на заході присутні голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, голова Рівненської облради Олександр Данильчук, нардеп Юрій Вознюк.
"Майже 6 % валового продукту держава спрямовує на перший пріоритет – Збройні Сили, Службу безпеки, прикордонників, поліцію та Службу надзвичайних ситуацій. Ці зусилля спрямовані на покращення матеріального забезпечення. Я думаю, що техніку з такими можливостями, яку ми вручаємо, багато іноземних держав не мають на своєму рахунку. Наші «ЗІЛи», на яких 30 років працюють наші пожежники, безумовно, застарілі. І ті машини, які ви отримуєте, відповідають найвищим вимогам. Впевнений, що це є дуже символічним фактом турботи держави. Хочу подякувати підрозділам ДСНС за реагування на надзвичайні ситуації, - сказав президент.
Він додав, що вчора завершив зустріч із міністром закордонних справ Франції. Та наголосив, що сьогодні буде підписано договір щодо закупівлі гелікоптерів.
Вже цього року 4 гелікоптери надійдуть на озброєння в Службу надзвичайних ситуацій, запевнив Порошенко.
Він наголосив, що будуть й надалі працювати над підтримкою рятувальників.
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Сьогодні він передавав техніку рятувальникам. Свій виступ розпочав із заслуг та подяки рятувальникам, - пише ЧаРівне.
Також на заході присутні голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, голова Рівненської облради Олександр Данильчук, нардеп Юрій Вознюк.
"Майже 6 % валового продукту держава спрямовує на перший пріоритет – Збройні Сили, Службу безпеки, прикордонників, поліцію та Службу надзвичайних ситуацій. Ці зусилля спрямовані на покращення матеріального забезпечення. Я думаю, що техніку з такими можливостями, яку ми вручаємо, багато іноземних держав не мають на своєму рахунку. Наші «ЗІЛи», на яких 30 років працюють наші пожежники, безумовно, застарілі. І ті машини, які ви отримуєте, відповідають найвищим вимогам. Впевнений, що це є дуже символічним фактом турботи держави. Хочу подякувати підрозділам ДСНС за реагування на надзвичайні ситуації, - сказав президент.
Він додав, що вчора завершив зустріч із міністром закордонних справ Франції. Та наголосив, що сьогодні буде підписано договір щодо закупівлі гелікоптерів.
Вже цього року 4 гелікоптери надійдуть на озброєння в Службу надзвичайних ситуацій, запевнив Порошенко.
Він наголосив, що будуть й надалі працювати над підтримкою рятувальників.
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