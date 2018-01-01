У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Легковик та тролейбус зіткнулися на проспекті Соборності в Луцьку.
Аварія трапилася сьогодні, 23 березня, – пишуть Волинські новини.
Як повідомили у диспетчерській ЛПЕ, аварія сталася близько 13 години. Так, на Соборності навпроти зупинку «Аверс» тролейбус №15 зачепив легковик Renault.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
Через ДТП на проспекті стоять з 10 тролейбусів.
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Аварія трапилася сьогодні, 23 березня, – пишуть Волинські новини.
Як повідомили у диспетчерській ЛПЕ, аварія сталася близько 13 години. Так, на Соборності навпроти зупинку «Аверс» тролейбус №15 зачепив легковик Renault.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
Через ДТП на проспекті стоять з 10 тролейбусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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