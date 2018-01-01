У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 23 березня, – пишуть



Як повідомили у диспетчерській ЛПЕ, аварія сталася близько 13 години. Так, на Соборності навпроти зупинку «Аверс» тролейбус №15 зачепив легковик Renault.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав.



Через ДТП на проспекті стоять з 10 тролейбусів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Легковик та тролейбус зіткнулися на проспекті Соборності в Луцьку.Аварія трапилася сьогодні, 23 березня, – пишуть Волинські новини Як повідомили у диспетчерській ЛПЕ, аварія сталася близько 13 години. Так, на Соборності навпроти зупинку «Аверс» тролейбус №15 зачепив легковик Renault.На щастя, в аварії ніхто не постраждав.Через ДТП на проспекті стоять з 10 тролейбусів.

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