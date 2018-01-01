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У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО

У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
Легковик та тролейбус зіткнулися на проспекті Соборності в Луцьку.

Аварія трапилася сьогодні, 23 березня, – пишуть Волинські новини.

Як повідомили у диспетчерській ЛПЕ, аварія сталася близько 13 години. Так, на Соборності навпроти зупинку «Аверс» тролейбус №15 зачепив легковик Renault.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

Через ДТП на проспекті стоять з 10 тролейбусів.
У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО
У Луцьку – величезний затор через аварію. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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