У Франції чоловік захопив заручників в магазині





Про це повідомляє



Як стало відомо, озброєний чоловік увійшов у супермаркет приблизно об 11:15 ранку, після чого зсередини почулися постріли. Повідомляється, що один із співробітників супермаркету був убитий терористом.



У той же час, за даними ЗМІ, мова йде про двох загиблих.



Наразі міська влада перекрила в'їзд у район, де знаходиться захоплений супермаркет, до місця події підтягують підрозділи поліції.



Повідомляється, що терорист заявив про свою приналежність до ІДІЛ. За словами свідків, чоловік, який напав, кричав "Аллах акбар", перш ніж почав стріляти.



Інцидент вже прокоментувало Міністерство внутрішніх справ Франції. В офіційному Twitter відомства з'явилося повідомлення, згідно з яким поліція продовжує працювати на місці події. Пріоритетом операції є порятунок заручників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У французькому місті Треб, в одному з міських супермаркетів озброєна людина захопила заручників.Про це повідомляє Корреспондент з посиланням на Le Telegramme.Як стало відомо, озброєний чоловік увійшов у супермаркет приблизно об 11:15 ранку, після чого зсередини почулися постріли. Повідомляється, що один із співробітників супермаркету був убитий терористом.У той же час, за даними ЗМІ, мова йде про двох загиблих.Наразі міська влада перекрила в'їзд у район, де знаходиться захоплений супермаркет, до місця події підтягують підрозділи поліції.Повідомляється, що терорист заявив про свою приналежність до ІДІЛ. За словами свідків, чоловік, який напав, кричав "Аллах акбар", перш ніж почав стріляти.Інцидент вже прокоментувало Міністерство внутрішніх справ Франції. В офіційному Twitter відомства з'явилося повідомлення, згідно з яким поліція продовжує працювати на місці події. Пріоритетом операції є порятунок заручників.

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