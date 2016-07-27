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У Франції чоловік захопив заручників в магазині

У Франції чоловік захопив заручників в магазині
У французькому місті Треб, в одному з міських супермаркетів озброєна людина захопила заручників.

Про це повідомляє Корреспондент з посиланням на Le Telegramme.

Як стало відомо, озброєний чоловік увійшов у супермаркет приблизно об 11:15 ранку, після чого зсередини почулися постріли. Повідомляється, що один із співробітників супермаркету був убитий терористом.

У той же час, за даними ЗМІ, мова йде про двох загиблих.

Наразі міська влада перекрила в'їзд у район, де знаходиться захоплений супермаркет, до місця події підтягують підрозділи поліції.

Повідомляється, що терорист заявив про свою приналежність до ІДІЛ. За словами свідків, чоловік, який напав, кричав "Аллах акбар", перш ніж почав стріляти.

Інцидент вже прокоментувало Міністерство внутрішніх справ Франції. В офіційному Twitter відомства з'явилося повідомлення, згідно з яким поліція продовжує працювати на місці події. Пріоритетом операції є порятунок заручників.

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Теги: Франція, заручники
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Коментарі 1
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У франції: Застрелять терориста + можливо постраждає до 5 заручників.
В Україні: будуть вести переговори з терористом. Штурмом візьмуть маркет, при цьому загине 5 заручників, терориста візмуть живого. Через півроку терориста відпустять через відсутність доказуємих фактів. Силовиків судитимуть за вбивство 5 заручників.
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