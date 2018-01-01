На Волині шукають реабілітолога для інклюзивного центру





Про це повідомляє



Основні вимоги до кандидатів на посади вчителя-реабілітолога з лікувальної фізкультури:



-вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Фізичне виховання» (лікувальна фізкультура);



Особи, які виявили бажання взяти участь уконкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:



– заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;



– заповнену особову картку працівника (форма П-2) з автобіографією;



– дві фотокартки розміром 4х6см;



– копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку;



– копію паспорта громадянина України;



– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;



– копію трудової книжки;



– копію військового квитка( за наявності);



– згоду на збір та обробку персональних даних.



Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит та проходять співбесіду.



Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов'язків надається кадровою службою та директором Володимир-Волинського інклюзивно-ресурсного центру.



Документи на участь в конкурсі подаються особисто, або поштою та приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: 44700, вул.Ковельська, 129, м.Володимир-Волинський, Волинська обл.



Телефон для довідок :(03342) 2-36-28, 2-26-42, 3-50-10, 0673371467

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині шукають вчителя-реабілітолога для Володимир-Волинського інклюзивно-ресурсного центру.Про це повідомляє прес-служба Володимир-Волинської міської ради.Основні вимоги до кандидатів на посади вчителя-реабілітолога з лікувальної фізкультури:-вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Фізичне виховання» (лікувальна фізкультура);Особи, які виявили бажання взяти участь уконкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:– заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;– заповнену особову картку працівника (форма П-2) з автобіографією;– дві фотокартки розміром 4х6см;– копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку;– копію паспорта громадянина України;– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;– копію трудової книжки;– копію військового квитка( за наявності);– згоду на збір та обробку персональних даних.Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит та проходять співбесіду.Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов'язків надається кадровою службою та директором Володимир-Волинського інклюзивно-ресурсного центру.Документи на участь в конкурсі подаються особисто, або поштою та приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: 44700, вул.Ковельська, 129, м.Володимир-Волинський, Волинська обл.Телефон для довідок :(03342) 2-36-28, 2-26-42, 3-50-10, 0673371467

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