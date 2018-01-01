Бабусі з коровами відходять у минуле, - заступник міністра АПК





Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева під час візиту на завод «Дубномолоко» у четвер, 22 березня, - пише



«Ми зацікавлені в тому, щоб в структурі господарства збільшувалась кількість молока класу екстра та першого ґатунку. Практика бабусь з коровами еволюційним шляхом відходить у минуле», - зауважила посадовиця.



З її слів, частка молока від населення зменшується в загальній структурі виробництва молока.



«Самі підприємства зацікавлені в тому, щоб отримувати молоко кращої якості. Відбувається еволюційний процес. Впевнена, що за років 5-10 частка цього молока від населення буде мізерною. Натомість у нас буде більше середніх ферм з поголів’ям худоби від 10 до 500 голів», - додала Ольга Трофімцева.



Заступник міністра переконує, основна вимога до якісного молока – відсутність контакту з людськими руками.



«Є сенс організовуватись навіть в маленькі кооперативи та сімейні ферми, купувати за рахунок донорського проекту чи держпідтримки один чи кілька доїльних апаратів. Це суттєво впливає на якість молока, тому що, де є ручна дойка, бактеріологічні показники змінюються кардинально», - наголошує посадовиця.



Вона переконана – гігієнічні вимоги не такі складні, щоб їх не можна було запровадити у невеликих господарствах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За кілька років українська молокопереробна галузь практично повністю відмовиться від молока «від бабусь».Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграціїпід час візиту на завод «Дубномолоко» у четвер, 22 березня, - пише Волинь24 «Ми зацікавлені в тому, щоб в структурі господарства збільшувалась кількість молока класу екстра та першого ґатунку. Практика бабусь з коровами еволюційним шляхом відходить у минуле», - зауважила посадовиця.З її слів, частка молока від населення зменшується в загальній структурі виробництва молока.«Самі підприємства зацікавлені в тому, щоб отримувати молоко кращої якості. Відбувається еволюційний процес. Впевнена, що за років 5-10 частка цього молока від населення буде мізерною. Натомість у нас буде більше середніх ферм з поголів’ям худоби від 10 до 500 голів», - додала Ольга Трофімцева.Заступник міністра переконує, основна вимога до якісного молока – відсутність контакту з людськими руками.«Є сенс організовуватись навіть в маленькі кооперативи та сімейні ферми, купувати за рахунок донорського проекту чи держпідтримки один чи кілька доїльних апаратів. Це суттєво впливає на якість молока, тому що, де є ручна дойка, бактеріологічні показники змінюються кардинально», - наголошує посадовиця.Вона переконана – гігієнічні вимоги не такі складні, щоб їх не можна було запровадити у невеликих господарствах.

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