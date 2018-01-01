Бабусі з коровами відходять у минуле, - заступник міністра АПК
Сьогодні, 21:01
За кілька років українська молокопереробна галузь практично повністю відмовиться від молока «від бабусь».
Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева під час візиту на завод «Дубномолоко» у четвер, 22 березня, - пише Волинь24.
«Ми зацікавлені в тому, щоб в структурі господарства збільшувалась кількість молока класу екстра та першого ґатунку. Практика бабусь з коровами еволюційним шляхом відходить у минуле», - зауважила посадовиця.
З її слів, частка молока від населення зменшується в загальній структурі виробництва молока.
«Самі підприємства зацікавлені в тому, щоб отримувати молоко кращої якості. Відбувається еволюційний процес. Впевнена, що за років 5-10 частка цього молока від населення буде мізерною. Натомість у нас буде більше середніх ферм з поголів’ям худоби від 10 до 500 голів», - додала Ольга Трофімцева.
Заступник міністра переконує, основна вимога до якісного молока – відсутність контакту з людськими руками.
«Є сенс організовуватись навіть в маленькі кооперативи та сімейні ферми, купувати за рахунок донорського проекту чи держпідтримки один чи кілька доїльних апаратів. Це суттєво впливає на якість молока, тому що, де є ручна дойка, бактеріологічні показники змінюються кардинально», - наголошує посадовиця.
Вона переконана – гігієнічні вимоги не такі складні, щоб їх не можна було запровадити у невеликих господарствах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева під час візиту на завод «Дубномолоко» у четвер, 22 березня, - пише Волинь24.
«Ми зацікавлені в тому, щоб в структурі господарства збільшувалась кількість молока класу екстра та першого ґатунку. Практика бабусь з коровами еволюційним шляхом відходить у минуле», - зауважила посадовиця.
З її слів, частка молока від населення зменшується в загальній структурі виробництва молока.
«Самі підприємства зацікавлені в тому, щоб отримувати молоко кращої якості. Відбувається еволюційний процес. Впевнена, що за років 5-10 частка цього молока від населення буде мізерною. Натомість у нас буде більше середніх ферм з поголів’ям худоби від 10 до 500 голів», - додала Ольга Трофімцева.
Заступник міністра переконує, основна вимога до якісного молока – відсутність контакту з людськими руками.
«Є сенс організовуватись навіть в маленькі кооперативи та сімейні ферми, купувати за рахунок донорського проекту чи держпідтримки один чи кілька доїльних апаратів. Це суттєво впливає на якість молока, тому що, де є ручна дойка, бактеріологічні показники змінюються кардинально», - наголошує посадовиця.
Вона переконана – гігієнічні вимоги не такі складні, щоб їх не можна було запровадити у невеликих господарствах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Небайдужі волиняни рятують лелек
Сьогодні, 21:16
Бабусі з коровами відходять у минуле, - заступник міністра АПК
Сьогодні, 21:01
У «PremierCity» фільми дивляться підопічні терцентру
Сьогодні, 20:29
Аварія у Луцьку: зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 20:25
Експерти розповіли, як захистити свої дані в інтернеті
Сьогодні, 20:13