Франція виділить 500 тисяч євро на допомогу Донбасу





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«Ми рішуче налаштовані продовжувати нашу допомогу. Франція прийняла рішення надати фінансову допомогу двом неурядовим організаціям гуманітарного спрямування, які працюють там. Франція виділяє 500 тисяч євро», - зазначив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у Києві.



Він також висловив стурбованість гуманітарною ситуацією на Донбасі.



«Хочу висловити наше занепокоєння тією ситуацією, яка зберігає критичний характер, жертвами якої, так стається, мало не щотижня стають ті люди, які є її заручниками і які потерпають від нестерпних умов існування», - додав міністр.



За словами Ле Дріана, кошти будуть виділені на реалізацію проектів гарантованої продуктової безпеки місцевого населення, а також на проект з відновлення школи в місті Красногорівка Мар'їнського району Донецької області і відновлення резервуарів на водонапірній станції в Попасній Луганської області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гроші спрямують на проекти із забезпечення продуктової безпеки, на ремонт школи в Красногорівці і відновлення резервуарів на водонапірній станції в Попасній.Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Інтерфакс-Україна.«Ми рішуче налаштовані продовжувати нашу допомогу. Франція прийняла рішення надати фінансову допомогу двом неурядовим організаціям гуманітарного спрямування, які працюють там. Франція виділяє 500 тисяч євро», - зазначив міністр закордонних справ Франціїпід час прес-конференції з главою МЗС Україниу Києві.Він також висловив стурбованість гуманітарною ситуацією на Донбасі.«Хочу висловити наше занепокоєння тією ситуацією, яка зберігає критичний характер, жертвами якої, так стається, мало не щотижня стають ті люди, які є її заручниками і які потерпають від нестерпних умов існування», - додав міністр.За словами Ле Дріана, кошти будуть виділені на реалізацію проектів гарантованої продуктової безпеки місцевого населення, а також на проект з відновлення школи в місті Красногорівка Мар'їнського району Донецької області і відновлення резервуарів на водонапірній станції в Попасній Луганської області.

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