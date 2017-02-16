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Франція виділить 500 тисяч євро на допомогу Донбасу

Франція виділить 500 тисяч євро на допомогу Донбасу
Гроші спрямують на проекти із забезпечення продуктової безпеки, на ремонт школи в Красногорівці і відновлення резервуарів на водонапірній станції в Попасній.

Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Ми рішуче налаштовані продовжувати нашу допомогу. Франція прийняла рішення надати фінансову допомогу двом неурядовим організаціям гуманітарного спрямування, які працюють там. Франція виділяє 500 тисяч євро», - зазначив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у Києві.

Він також висловив стурбованість гуманітарною ситуацією на Донбасі.

«Хочу висловити наше занепокоєння тією ситуацією, яка зберігає критичний характер, жертвами якої, так стається, мало не щотижня стають ті люди, які є її заручниками і які потерпають від нестерпних умов існування», - додав міністр.

За словами Ле Дріана, кошти будуть виділені на реалізацію проектів гарантованої продуктової безпеки місцевого населення, а також на проект з відновлення школи в місті Красногорівка Мар'їнського району Донецької області і відновлення резервуарів на водонапірній станції в Попасній Луганської області.

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Теги: Донбас, Франція, війна з Росією
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