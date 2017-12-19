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Лучани квітами та спогадами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО

Лучани квітами та спогадами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
25 березня минає 19 років з дня загибелі українського політика, керівника Народного руху України В'ячеслава Чорновола.

Сьогодні представники влади та громадськості поклали квіти до меморіальної дошки видатному українцеві, - інформує прес-служба Луцької міської ради.

Громадський діяч Володимир Банада у своєму виступі акцентував на визначній ролі, яку відіграв В’ячеслав Чорновіл в історії незалежної України, розповів про його тернисту дорогу боротьби за становлення нашої державності. Однак, справжні причини його смерті й досі не з’ясовані.

Спогадами про політика також поділилися й інші учасники заходу, зокрема ті, хто знали його особисто, й ті, хто сьогодні продовжує його справу.
Лучани квітами та спогадами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
Лучани квітами та спогадами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
Лучани квітами та спогадами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
Лучани квітами та спогадами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
Лучани квітами та спогадами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
Лучани квітами та спогадами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО



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Теги: вшанування, В’ячеслав Чорновіл
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