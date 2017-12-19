Лучани квітами та спогадами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО

25 березня минає 19 років з дня загибелі українського політика, керівника Народного руху УкраїниСьогодні представники влади та громадськості поклали квіти до меморіальної дошки видатному українцеві, - інформує прес-служба Луцької міської ради.Громадський діячу своєму виступі акцентував на визначній ролі, яку відіграв В’ячеслав Чорновіл в історії незалежної України, розповів про його тернисту дорогу боротьби за становлення нашої державності. Однак, справжні причини його смерті й досі не з’ясовані.Спогадами про політика також поділилися й інші учасники заходу, зокрема ті, хто знали його особисто, й ті, хто сьогодні продовжує його справу.