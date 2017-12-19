Лучани квітами та спогадами вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. ФОТО
Сьогодні, 14:55
25 березня минає 19 років з дня загибелі українського політика, керівника Народного руху України В'ячеслава Чорновола.
Сьогодні представники влади та громадськості поклали квіти до меморіальної дошки видатному українцеві, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
Громадський діяч Володимир Банада у своєму виступі акцентував на визначній ролі, яку відіграв В’ячеслав Чорновіл в історії незалежної України, розповів про його тернисту дорогу боротьби за становлення нашої державності. Однак, справжні причини його смерті й досі не з’ясовані.
Спогадами про політика також поділилися й інші учасники заходу, зокрема ті, хто знали його особисто, й ті, хто сьогодні продовжує його справу.
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Сьогодні представники влади та громадськості поклали квіти до меморіальної дошки видатному українцеві, - інформує прес-служба Луцької міської ради.
Громадський діяч Володимир Банада у своєму виступі акцентував на визначній ролі, яку відіграв В’ячеслав Чорновіл в історії незалежної України, розповів про його тернисту дорогу боротьби за становлення нашої державності. Однак, справжні причини його смерті й досі не з’ясовані.
Спогадами про політика також поділилися й інші учасники заходу, зокрема ті, хто знали його особисто, й ті, хто сьогодні продовжує його справу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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