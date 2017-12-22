Крим, агресор та ВВП: про що говорить Порошенко у Луцьку
Сьогодні, 15:12
Після окупації Криму країна втратила не лише нафтогазоносні поклади, частину ВВП та портову інфраструктуру. Найбільша втрата - це люди.
Про це йшлося під час візиту Президента України Петра Порошенка, котрий прибув до Луцька у п'ятницю, 23 березня.
Президент нагадав про сумну статистику – з анексією Криму Україна втратила 80% нафтогазоносних покладів Чорного моря, 10% портової інфраструктури країни захопив агресор.
Через агресію на Донбасі країна не дорахувалася 15% ВВП. На окупованій території залишилося активних банків на 5 млрд доларів. Та, головна втрата – люди. 11, 5 тисяч людей загинули, із них - 2831 військових, правоохоронців, прикордонників. Мовляв, працювала у країні і 5 колона, спрямована на розвал України. Подібний випадок навіть зафіксували недавно – СБУ та ГПУ зібрали переконливі докази щодо того, що йшлося про стоврення хаосу в країні та могли статися сотні жертв.
«Я хочу подякувати країні за таку надзвичайно рішучу реакцію на ці події», - сказав Порошенко.
Мовляв, зростає експорт до Європи, а це спільна заслуга українців. Збільгшеня ВВП більше від очікуваного,а це чітке свічення того, що економіка адаптувалася до нових умов, а найгірше - позаду. Зараз завдання вийти на зростання ВВП до 5,6 % за рік.
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Про це йшлося під час візиту Президента України Петра Порошенка, котрий прибув до Луцька у п'ятницю, 23 березня.
Президент нагадав про сумну статистику – з анексією Криму Україна втратила 80% нафтогазоносних покладів Чорного моря, 10% портової інфраструктури країни захопив агресор.
Через агресію на Донбасі країна не дорахувалася 15% ВВП. На окупованій території залишилося активних банків на 5 млрд доларів. Та, головна втрата – люди. 11, 5 тисяч людей загинули, із них - 2831 військових, правоохоронців, прикордонників. Мовляв, працювала у країні і 5 колона, спрямована на розвал України. Подібний випадок навіть зафіксували недавно – СБУ та ГПУ зібрали переконливі докази щодо того, що йшлося про стоврення хаосу в країні та могли статися сотні жертв.
«Я хочу подякувати країні за таку надзвичайно рішучу реакцію на ці події», - сказав Порошенко.
Мовляв, зростає експорт до Європи, а це спільна заслуга українців. Збільгшеня ВВП більше від очікуваного,а це чітке свічення того, що економіка адаптувалася до нових умов, а найгірше - позаду. Зараз завдання вийти на зростання ВВП до 5,6 % за рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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