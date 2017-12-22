вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Крим, агресор та ВВП: про що говорить Порошенко у Луцьку

Крим, агресор та ВВП: про що говорить Порошенко у Луцьку
Після окупації Криму країна втратила не лише нафтогазоносні поклади, частину ВВП та портову інфраструктуру. Найбільша втрата - це люди.

Про це йшлося під час візиту Президента України Петра Порошенка, котрий прибув до Луцька у п'ятницю, 23 березня.

Президент нагадав про сумну статистику – з анексією Криму Україна втратила 80% нафтогазоносних покладів Чорного моря, 10% портової інфраструктури країни захопив агресор.

Через агресію на Донбасі країна не дорахувалася 15% ВВП. На окупованій території залишилося активних банків на 5 млрд доларів. Та, головна втрата – люди. 11, 5 тисяч людей загинули, із них - 2831 військових, правоохоронців, прикордонників. Мовляв, працювала у країні і 5 колона, спрямована на розвал України. Подібний випадок навіть зафіксували недавно – СБУ та ГПУ зібрали переконливі докази щодо того, що йшлося про стоврення хаосу в країні та могли статися сотні жертв.

«Я хочу подякувати країні за таку надзвичайно рішучу реакцію на ці події», - сказав Порошенко.

Мовляв, зростає експорт до Європи, а це спільна заслуга українців. Збільгшеня ВВП більше від очікуваного,а це чітке свічення того, що економіка адаптувалася до нових умов, а найгірше - позаду. Зараз завдання вийти на зростання ВВП до 5,6 % за рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Порошенко, Крим, окупація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Сьогодні, 15:15
«Я на цьому не збираюся зупинятися», - Порошенко про ремонт доріг
Сьогодні, 15:13
Крим, агресор та ВВП: про що говорить Порошенко у Луцьку
Сьогодні, 15:12
Розповіли, що нового для лучан готує «Ротонда»
Сьогодні, 15:01
Порошенко в Луцьку назвав гідну заробітну плату
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
«Крим - це Україна»: кримськотатарського активіста судять за пост у Facebook «Крим - це Україна»: кримськотатарського активіста судять за пост у Facebook
12 лютий, 12:25
У Росії розповіли, коли побудують стіну між Кримом і материковою Україною У Росії розповіли, коли побудують стіну між Кримом і материковою Україною
22 грудень, 2017, 08:39
У Криму наклав на себе руки російський високопосадовець У Криму наклав на себе руки російський високопосадовець
08 листопад, 2017, 11:44
«Кримнаш»: на святкування річниці анексії у Москві спустили 22 мільйони, - ЗМІ «Кримнаш»: на святкування річниці анексії у Москві спустили 22 мільйони, - ЗМІ
19 березень, 2017, 03:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Сьогодні, 09:00
 1
Волинь отримала нового губернатора. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:24
 0
На Волині крадуть кабелі «Укртелекому»
Сьогодні, 15:20
 0
Порошенко: Гунчику запропонували роботу «близьку до Волині»
Сьогодні, 15:17
 0
Вистрілив у голову: в Одесі юнак вкоротив собі віку
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8