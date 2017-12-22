Крим, агресор та ВВП: про що говорить Порошенко у Луцьку

Після окупації Криму країна втратила не лише нафтогазоносні поклади, частину ВВП та портову інфраструктуру. Найбільша втрата - це люди.Про це йшлося під час візиту Президента України Петра Порошенка, котрий прибув до Луцька у п'ятницю, 23 березня.Президент нагадав про сумну статистику – з анексією Криму Україна втратила 80% нафтогазоносних покладів Чорного моря, 10% портової інфраструктури країни захопив агресор.Через агресію на Донбасі країна не дорахувалася 15% ВВП. На окупованій території залишилося активних банків на 5 млрд доларів. Та, головна втрата – люди. 11, 5 тисяч людей загинули, із них - 2831 військових, правоохоронців, прикордонників. Мовляв, працювала у країні і 5 колона, спрямована на розвал України. Подібний випадок навіть зафіксували недавно – СБУ та ГПУ зібрали переконливі докази щодо того, що йшлося про стоврення хаосу в країні та могли статися сотні жертв.«Я хочу подякувати країні за таку надзвичайно рішучу реакцію на ці події», - сказав Порошенко.Мовляв, зростає експорт до Європи, а це спільна заслуга українців. Збільгшеня ВВП більше від очікуваного,а це чітке свічення того, що економіка адаптувалася до нових умов, а найгірше - позаду. Зараз завдання вийти на зростання ВВП до 5,6 % за рік.