Вистрілив у голову: в Одесі юнак вкоротив собі віку





Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у голову виявили на схилі неподалік від Французького бульвару, – повідомляють у прес-службі місцевої поліції.



Під час огляду місця події поряд із тілом знайшли зброю, схожу на перероблений сигнальний пістолет. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські встановлюють обставини події.



Для з’ясування причини смерті зброю та тіло загиблого направили на експертизу. Попередня причина – самогубство.



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