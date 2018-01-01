Порошенко: Гунчику запропонували роботу «близьку до Волині»
Сьогодні, 15:17
Президент України Петро Порошенко заявив, що вже екс-голові Волинської ОДА Володимиру Гунчику запропонували роботу "близьку до Волині".
Про це йшлося під час його візиту до Луцька 23 березня.
Так, глава держави подякував Гунчику за роботу. Мовляв, він прийшов на посаду голови ОДА в непростий час і виконав поставлені завдання.
Також Порошенко повідомив, що екс-губернатору запропонували нову роботу, яка, за словами глави держави, "близька до Волині".
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Про це йшлося під час його візиту до Луцька 23 березня.
Так, глава держави подякував Гунчику за роботу. Мовляв, він прийшов на посаду голови ОДА в непростий час і виконав поставлені завдання.
Також Порошенко повідомив, що екс-губернатору запропонували нову роботу, яка, за словами глави держави, "близька до Волині".
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