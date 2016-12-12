Поліцейські зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби





Про правопорушення поліцію повідомили працівники сільської ради, - інформує



«Поліцейські встановили, що дерева самовільно зрізав 39-річний житель Маневицького району. Правоохоронці вилучили 10 м. куб. деревини та передали на зберігання Смідинській сільській раді», – розповів керівник Старовижівського відділення поліції Микола Карпук.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 850 грн. штрафу або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до трьох місяців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сьомаки Старовижівського району 39-річний волинянин самовільно зрізав п’ять дубів.Про правопорушення поліцію повідомили працівники сільської ради, - інформує ГУНП у Волинській області.«Поліцейські встановили, що дерева самовільно зрізав 39-річний житель Маневицького району. Правоохоронці вилучили 10 м. куб. деревини та передали на зберігання Смідинській сільській раді», – розповів керівник Старовижівського відділення поліції Микола Карпук.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 850 грн. штрафу або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до трьох місяців.

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