вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліцейські зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби

Поліцейські зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби
У селі Сьомаки Старовижівського району 39-річний волинянин самовільно зрізав п’ять дубів.

Про правопорушення поліцію повідомили працівники сільської ради, - інформує ГУНП у Волинській області.

«Поліцейські встановили, що дерева самовільно зрізав 39-річний житель Маневицького району. Правоохоронці вилучили 10 м. куб. деревини та передали на зберігання Смідинській сільській раді», – розповів керівник Старовижівського відділення поліції Микола Карпук.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 850 грн. штрафу або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до трьох місяців.

Поліцейські зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби
Поліцейські зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, дуб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«ПриватБанк» пропонує лучанам престижну роботу у дружній команді*
Сьогодні, 18:23
Поліцейські зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби
Сьогодні, 18:01
Українцям обіцяють дешеві квитки на лоукост Ryanair
Сьогодні, 17:45
У «ПортCity» – боксерський турнір пам’яті загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 17:39
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:23
Схожі новини
На Волині затримали чоловіка, котрий накрав дуба на 63 тисячі На Волині затримали чоловіка, котрий накрав дуба на 63 тисячі
05 березень, 15:51
Лучан спіймали на крадіжці дубів Лучан спіймали на крадіжці дубів
12 грудень, 2016, 09:40
У Ківерцівському районі викрили крадіїв лісу. ФОТО У Ківерцівському районі викрили крадіїв лісу. ФОТО
05 вересень, 2016, 16:48
На Волині троє чоловіків хотіли вкрасти дуб На Волині троє чоловіків хотіли вкрасти дуб
08 червень, 2016, 21:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:23
 1
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Сьогодні, 09:00
 1
«ПриватБанк» пропонує лучанам престижну роботу у дружній команді*
Сьогодні, 18:23
 0
Поліцейські зловили волинянина, який незаконно зрізав дуби
Сьогодні, 18:01
 0
Українцям обіцяють дешеві квитки на лоукост Ryanair
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8