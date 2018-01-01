Порошенко в Луцьку: реакція Facebook
Сьогодні, 09:13
23 березня в Луцьку побував Президент України Петро Порошенко, який представив нового голову Волинської ОДА Олександра Савченка.
Захід відбувся в сесійній залі обласної ради. Цікаво, що глава держави прибув навіть з випередженням анонсованого графіку, а сама подія тривала трохи більше 30 хвилин.
У Луцьку Порошенко багато говорив про ситуацію в країні, реформи та інші зміни, які в ній відбуваються. Крім того він подякував за роботу Володимиру Гунчику, який займав посаду голови ОДА з липня 2014-го року до березня 2018-го.
Опісля він представив учасникам заходу Савченка та заявив, що не допустить «вотчини» на Волині. Натомість Савченко у виступі запевнив, що стане своїм для волинян.
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Також вашій увазі підбірка коментарів щодо приїзду Порошенка в Facebook.
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Захід відбувся в сесійній залі обласної ради. Цікаво, що глава держави прибув навіть з випередженням анонсованого графіку, а сама подія тривала трохи більше 30 хвилин.
У Луцьку Порошенко багато говорив про ситуацію в країні, реформи та інші зміни, які в ній відбуваються. Крім того він подякував за роботу Володимиру Гунчику, який займав посаду голови ОДА з липня 2014-го року до березня 2018-го.
Опісля він представив учасникам заходу Савченка та заявив, що не допустить «вотчини» на Волині. Натомість Савченко у виступі запевнив, що стане своїм для волинян.
ДИВИТИСЯ ВІДЕО ТА ЧИТАТИ ТРАНСЛЯЦІЮ З ПОДІЇ
Також вашій увазі підбірка коментарів щодо приїзду Порошенка в Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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