Порошенко в Луцьку: реакція Facebook

Петро Порошенко, який представив нового голову Волинської ОДА Олександра Савченка.



Захід відбувся в сесійній залі обласної ради. Цікаво, що глава держави прибув навіть з випередженням анонсованого графіку, а сама подія тривала трохи більше 30 хвилин.



У Луцьку Порошенко багато говорив про ситуацію в країні, реформи та інші зміни, які в ній відбуваються. Крім того він подякував за роботу Володимиру Гунчику, який займав посаду голови ОДА з липня 2014-го року до березня 2018-го.



Опісля він представив учасникам заходу Савченка та заявив, що не допустить



ДИВИТИСЯ ВІДЕО ТА ЧИТАТИ ТРАНСЛЯЦІЮ З ПОДІЇ



Також вашій увазі підбірка коментарів щодо приїзду Порошенка в Facebook.





































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 березня в Луцьку побував Президент Україниякий представив нового голову Волинської ОДАЗахід відбувся в сесійній залі обласної ради. Цікаво, що глава держави прибув навіть з випередженням анонсованого графіку, а сама подія тривала трохи більше 30 хвилин.У Луцьку Порошенко багато говорив про ситуацію в країні, реформи та інші зміни, які в ній відбуваються. Крім того він подякував за роботу Володимиру Гунчику, який займав посаду голови ОДА з липня 2014-го року до березня 2018-го.Опісля він представив учасникам заходу Савченка та заявив, що не допустить «вотчини» на Волині . Натомість Савченко у виступі запевнив, що стане своїм для волинян. Також вашій увазі підбірка коментарів щодо приїзду Порошенка в Facebook.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію