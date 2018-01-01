Порошенко попросив підтримки для нового губернатора
Сьогодні, 15:42
Президент України Петро Порошенко просить підтримати новопризначеного очільника ОДА Олександра Савченка. Окрім того, гарант запевнив, що новий губернатор впорається із поставленими завданнями.
Про це йшлося під час зустрічі 23 березня.
«Я дуже прошу підтримати Олександра Ілліча», – сказав Порошенко. Він наголосив, що той має не тільки досвід у правоохоронних органах, а й в енергетиці, тощо. Тому Президент висловив впевненість, що новий губернатор впорається із поставленими завданнями.
Згодом очільник держави побажав Савченку високих досягнень. «Олександр Ілліч – не для Вас. Для людей і для Волині», – мовив гарант.
Згодом Савченко подякував Порошенку та зауважив, що у залі зібралися люди, готові працювати задля високих результатів. Тому він сподівається на плідну співпрацю.
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Про це йшлося під час зустрічі 23 березня.
«Я дуже прошу підтримати Олександра Ілліча», – сказав Порошенко. Він наголосив, що той має не тільки досвід у правоохоронних органах, а й в енергетиці, тощо. Тому Президент висловив впевненість, що новий губернатор впорається із поставленими завданнями.
Згодом очільник держави побажав Савченку високих досягнень. «Олександр Ілліч – не для Вас. Для людей і для Волині», – мовив гарант.
Згодом Савченко подякував Порошенку та зауважив, що у залі зібралися люди, готові працювати задля високих результатів. Тому він сподівається на плідну співпрацю.
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Коментарі 2
Олександр Ілліч у віці 61 рік, відповідно до чинного законодавства є непрацездатною особою. Призначаючи його на нову посаду Президент знову порушує законодавство України. Це підтвердження того, що Порошенка слід відганяти від керування Україною.
Олександр Ілліч у віці 61 рік, відповідно до чинного законодавства є непрацездатною особою. Призначаючи його на нову посаду Президент знову порушує законодавство України. Це підтвердження того, що Порошенка слід відганяти від керування Україною.
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