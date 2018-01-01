вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Порошенко попросив підтримки для нового губернатора

Порошенко попросив підтримки для нового губернатора
Президент України Петро Порошенко просить підтримати новопризначеного очільника ОДА Олександра Савченка. Окрім того, гарант запевнив, що новий губернатор впорається із поставленими завданнями.

Про це йшлося під час зустрічі 23 березня.

«Я дуже прошу підтримати Олександра Ілліча», – сказав Порошенко. Він наголосив, що той має не тільки досвід у правоохоронних органах, а й в енергетиці, тощо. Тому Президент висловив впевненість, що новий губернатор впорається із поставленими завданнями.

Згодом очільник держави побажав Савченку високих досягнень. «Олександр Ілліч – не для Вас. Для людей і для Волині», – мовив гарант.

Згодом Савченко подякував Порошенку та зауважив, що у залі зібралися люди, готові працювати задля високих результатів. Тому він сподівається на плідну співпрацю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Савченко, Петро Порошенко, призначення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Олександр Ілліч у віці 61 рік, відповідно до чинного законодавства є непрацездатною особою. Призначаючи його на нову посаду Президент знову порушує законодавство України. Це підтвердження того, що Порошенка слід відганяти від керування Україною.
Відповісти
Олександр Ілліч у віці 61 рік, відповідно до чинного законодавства є непрацездатною особою. Призначаючи його на нову посаду Президент знову порушує законодавство України. Це підтвердження того, що Порошенка слід відганяти від керування Україною.
Відповісти
Вибір редактора
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент попередив, що не допустить «вотчини» на Волині
Сьогодні, 15:50
Аварія в Луцьку: в легковика розтрощений «передок»
Сьогодні, 15:43
Порошенко попросив підтримки для нового губернатора
Сьогодні, 15:42
Волинь отримала нового губернатора. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:24
На Волині крадуть кабелі «Укртелекому»
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
Волинь отримала нового губернатора. ОФІЦІЙНО Волинь отримала нового губернатора. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:24
Президент попередив, що не допустить «вотчини» на Волині Президент попередив, що не допустить «вотчини» на Волині
Сьогодні, 15:50
«Я стану для вас своїм», - новий голова Волинської ОДА «Я стану для вас своїм», - новий голова Волинської ОДА
Сьогодні, 16:47
Що написали на сторінці Порошенка в Facebook про візит у Луцьк Що написали на сторінці Порошенка в Facebook про візит у Луцьк
Сьогодні, 16:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Сьогодні, 09:00
 1
«Я стану для вас своїм», - новий голова Волинської ОДА
Сьогодні, 16:47
 0
На Волині в озері знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:45
 0
Поліція знешкодила терориста, який захопив заручників у Франції
Сьогодні, 16:28
 0
Волинянин, котрий сильно побив свого товариша, може сісти за грати на 5 років
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8