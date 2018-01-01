Порошенко попросив підтримки для нового губернатора

Президент Українипросить підтримати новопризначеного очільника ОДА. Окрім того, гарант запевнив, що новий губернатор впорається із поставленими завданнями.Про це йшлося під час зустрічі 23 березня.«Я дуже прошу підтримати Олександра Ілліча», – сказав Порошенко. Він наголосив, що той має не тільки досвід у правоохоронних органах, а й в енергетиці, тощо. Тому Президент висловив впевненість, що новий губернатор впорається із поставленими завданнями.Згодом очільник держави побажав Савченку високих досягнень. «Олександр Ілліч – не для Вас. Для людей і для Волині», – мовив гарант.Згодом Савченко подякував Порошенку та зауважив, що у залі зібралися люди, готові працювати задля високих результатів. Тому він сподівається на плідну співпрацю.