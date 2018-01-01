Президент попередив, що не допустить «вотчини» на Волині

Під час представлення голови Волинської ОДА, яким став, Президент Україниповідомив, що не дозволить нікому створити на Волині «вотчину».Про це йшлося під час зустрічі в ОДА 23 березня.Порошенко зауважив, що ставить перед новим губернатором низку завдань. Мовляв, він має підтримати тенденції, започатковані Гунчиком, але захистити волинський бізнес і підтримувати порядок.Президент висловив впевненість в тому, що в області має бути порядок з бурштином. Мовляв, хто захоче «бавитися - получить по рукам». Гарант зауважив, що бурштин – це загальнонаціональна власність, а доходи від нього мають надходити також і в місцевий бюджет.Зокрема, він висловив впевненість в тому, що має бути порядок із землею, збереженням волинських лісів, а не «віддати це комусь одному». Треба буде продемонструвати рішучість спільно з правоохоронцями у боротьбі з корупцією, об’єднати громаду, об’єднати суспільство. Не давати тут створити вотчину, – зазначив Президент. Тому він порадив «навіть не пробувати». «Силовики, я думаю, теж мене почули», – сказав Порошенко.