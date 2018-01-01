Президент попередив, що не допустить «вотчини» на Волині
Сьогодні, 15:50
Під час представлення голови Волинської ОДА, яким став Олександр Савченко, Президент України Петро Порошенко повідомив, що не дозволить нікому створити на Волині «вотчину».
Про це йшлося під час зустрічі в ОДА 23 березня.
Порошенко зауважив, що ставить перед новим губернатором низку завдань. Мовляв, він має підтримати тенденції, започатковані Гунчиком, але захистити волинський бізнес і підтримувати порядок.
Президент висловив впевненість в тому, що в області має бути порядок з бурштином. Мовляв, хто захоче «бавитися - получить по рукам». Гарант зауважив, що бурштин – це загальнонаціональна власність, а доходи від нього мають надходити також і в місцевий бюджет.
Зокрема, він висловив впевненість в тому, що має бути порядок із землею, збереженням волинських лісів, а не «віддати це комусь одному». Треба буде продемонструвати рішучість спільно з правоохоронцями у боротьбі з корупцією, об’єднати громаду, об’єднати суспільство. Не давати тут створити вотчину, – зазначив Президент. Тому він порадив «навіть не пробувати». «Силовики, я думаю, теж мене почули», – сказав Порошенко.
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Про це йшлося під час зустрічі в ОДА 23 березня.
Порошенко зауважив, що ставить перед новим губернатором низку завдань. Мовляв, він має підтримати тенденції, започатковані Гунчиком, але захистити волинський бізнес і підтримувати порядок.
Президент висловив впевненість в тому, що в області має бути порядок з бурштином. Мовляв, хто захоче «бавитися - получить по рукам». Гарант зауважив, що бурштин – це загальнонаціональна власність, а доходи від нього мають надходити також і в місцевий бюджет.
Зокрема, він висловив впевненість в тому, що має бути порядок із землею, збереженням волинських лісів, а не «віддати це комусь одному». Треба буде продемонструвати рішучість спільно з правоохоронцями у боротьбі з корупцією, об’єднати громаду, об’єднати суспільство. Не давати тут створити вотчину, – зазначив Президент. Тому він порадив «навіть не пробувати». «Силовики, я думаю, теж мене почули», – сказав Порошенко.
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Коментарі 2
Савченко забезпечить шоколадному аварійний прохід через Ягодин!
Олександр Ілліч у віці 61 рік, відповідно до чинного законодавства є непрацездатною особою. Призначаючи його на нову посаду Президент знову порушує законодавство України. Це підтвердження того, що Порошенка слід відганяти від керування Україною.
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