Що написали на сторінці Порошенка в Facebook про візит у Луцьк
Сьогодні, 16:03
Волинська область демонструє стабільні результати економічного розвитку, зокрема в дорожній галузі, - йдеться в повідомленні на сторінці Петра Порошенка в Facebook.
"Зокрема, капітально відремонтовано автомобільну дорогу «Луцьк-Радехів-Львів», на що витрачено понад 400 мільйонів гривень понадпланових митних доходів. Це - у рамках ініційованого мною проекту", - вказано у повідомленні.
"На різних стадіях реалізації знаходиться низка амбітних проектів: створення курорту державного значення «Шацьк», завершення реконструкції дороги «Устилуг–Луцьк-Рівне», облаштування міжнародного пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», впровадження у межах області сучасних технологій у галузі поводження з відходами та будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів тощо".
"Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів".
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"Зокрема, капітально відремонтовано автомобільну дорогу «Луцьк-Радехів-Львів», на що витрачено понад 400 мільйонів гривень понадпланових митних доходів. Це - у рамках ініційованого мною проекту", - вказано у повідомленні.
"На різних стадіях реалізації знаходиться низка амбітних проектів: створення курорту державного значення «Шацьк», завершення реконструкції дороги «Устилуг–Луцьк-Рівне», облаштування міжнародного пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», впровадження у межах області сучасних технологій у галузі поводження з відходами та будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів тощо".
"Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів".
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ВІЗИТ ПОРОШЕНКА В ЛУЦЬК
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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