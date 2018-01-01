Що написали на сторінці Порошенка в Facebook про візит у Луцьк

Волинська область демонструє стабільні результати економічного розвитку, зокрема в дорожній галузі, - йдеться в повідомленні на сторінці Петра Порошенка в Facebook."Зокрема, капітально відремонтовано автомобільну дорогу «Луцьк-Радехів-Львів», на що витрачено понад 400 мільйонів гривень понадпланових митних доходів. Це - у рамках ініційованого мною проекту", - вказано у повідомленні."На різних стадіях реалізації знаходиться низка амбітних проектів: створення курорту державного значення «Шацьк», завершення реконструкції дороги «Устилуг–Луцьк-Рівне», облаштування міжнародного пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», впровадження у межах області сучасних технологій у галузі поводження з відходами та будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів тощо"."Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів".