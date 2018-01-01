Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 24 і 25 березня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -11 до -5 градусів, удень до +2…+6. Вітер південно-західний, південно-східний, східний і південний, 1-4 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
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У суботу і в неділю у Луцьку, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -11 до -5 градусів, удень до +2…+6. Вітер південно-західний, південно-східний, східний і південний, 1-4 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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