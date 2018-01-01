вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція знешкодила терориста, який захопив заручників у Франції

Поліція знешкодила терориста, який захопив заручників у Франції
Французька поліція застрелила ймовірного бойовика терористичного угрупування “Ісламська Держава” під час штурму супермаркету, де терорист захопив заручників.

Про це інформує УНН з посиланням на Mail One.

Перед тим, як захопити магазин Super U, озброєний чоловік, як вважають правоохоронці, застрелив поліцейського в місті Каркассон, приблизно в 15 хвилинах їзди на автомобілі від міста Треб, в якому стався напад.

Французькі слідчі вважають, що вони ідентифікували нападника як 30-річного чоловіка з Марокко, який був відомий спецслужбам і позначений в базі даних радикальних ісламістських бойовиків.

Вважається, що нападник був озброєний ножами, пістолетом та гранатами, і вимагав звільнення Салаха Абдеслама, єдиного живого підозрюваного в нападі “Ісламської Держави” 2015 у Парижі, який забрав життя 130 людей.

Прем’єр-міністр Франції Едуард Філіпп сьогодні назвав цей інцидент “терористичним актом”, тоді як президент Франції Еммануель Макрон відправив міністра внутрішніх справ на місце інціденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: терорист, заручники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Я стану для вас своїм», - новий голова Волинської ОДА
Сьогодні, 16:47
На Волині в озері знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:45
Поліція знешкодила терориста, який захопив заручників у Франції
Сьогодні, 16:28
Волинянин, котрий сильно побив свого товариша, може сісти за грати на 5 років
Сьогодні, 16:23
Аварія маршруток у центрі Луцька: одну з постраждалих оперуватимуть
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
У Франції чоловік захопив заручників в магазині У Франції чоловік захопив заручників в магазині
Сьогодні, 14:02
Четвертого із «заборольських розбійників» взяли під варту Четвертого із «заборольських розбійників» взяли під варту
21 березень, 19:07
«Нема ніяких коментарів», – слідчий про домашній арешт для «заборольського злочинця» «Нема ніяких коментарів», – слідчий про домашній арешт для «заборольського злочинця»
21 березень, 13:01
Суд залишив під вартою трьох «заборольських розбійників». Одного відправив додому Суд залишив під вартою трьох «заборольських розбійників». Одного відправив додому
20 березень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Сьогодні, 09:00
 1
«Першачки» в Україні отримають безкоштовні LEGO
Сьогодні, 17:02
 0
«Я стану для вас своїм», - новий голова Волинської ОДА
Сьогодні, 16:47
 0
На Волині в озері знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:45
 0
Поліція знешкодила терориста, який захопив заручників у Франції
Сьогодні, 16:28
 0
Медіа
відео
1/8