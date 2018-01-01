Поліція знешкодила терориста, який захопив заручників у Франції





Про це інформує



Перед тим, як захопити магазин Super U, озброєний чоловік, як вважають правоохоронці, застрелив поліцейського в місті Каркассон, приблизно в 15 хвилинах їзди на автомобілі від міста Треб, в якому стався напад.



Французькі слідчі вважають, що вони ідентифікували нападника як 30-річного чоловіка з Марокко, який був відомий спецслужбам і позначений в базі даних радикальних ісламістських бойовиків.



Вважається, що нападник був озброєний ножами, пістолетом та гранатами, і вимагав звільнення Салаха Абдеслама, єдиного живого підозрюваного в нападі “Ісламської Держави” 2015 у Парижі, який забрав життя 130 людей.



Прем’єр-міністр Франції Едуард Філіпп сьогодні назвав цей інцидент “терористичним актом”, тоді як президент Франції Еммануель Макрон відправив міністра внутрішніх справ на місце інціденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Французька поліція застрелила ймовірного бойовика терористичного угрупування “Ісламська Держава” під час штурму супермаркету, де терорист захопив заручників Про це інформує УНН з посиланням на Mail One.Перед тим, як захопити магазин Super U, озброєний чоловік, як вважають правоохоронці, застрелив поліцейського в місті Каркассон, приблизно в 15 хвилинах їзди на автомобілі від міста Треб, в якому стався напад.Французькі слідчі вважають, що вони ідентифікували нападника як 30-річного чоловіка з Марокко, який був відомий спецслужбам і позначений в базі даних радикальних ісламістських бойовиків.Вважається, що нападник був озброєний ножами, пістолетом та гранатами, і вимагав звільнення, єдиного живого підозрюваного в нападі “Ісламської Держави” 2015 у Парижі, який забрав життя 130 людей.Прем’єр-міністр Франції Едуард Філіпп сьогодні назвав цей інцидент “терористичним актом”, тоді як президент Франціївідправив міністра внутрішніх справ на місце інціденту.

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