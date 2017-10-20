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У «PremierCity» фільми дивляться підопічні терцентру

У «PremierCity» фільми дивляться підопічні терцентру
Протягом березня кінотеатр «PremierCity» приймав поважних глядачів.

Підопічні територіального центру соціального обслуговування могли безкоштовно переглядати фільми, - повідомляє прес-служба закладу.

Звісно, що хороше кіно полюбляють усі, а особливо, якщо його показують у якісному форматі в кінотеатрі. Однак, є люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Саме дня них «PremierCity» влаштував безкоштовні кіноперегляди.

Щотижня, люди, якими опікується територіальний центр соціального обслуговування, мали змогу побачити новинки кіно. «PremierCity» й надалі планує продовжувати соціальні акції для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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Теги: PremierCity, кіно, фільм
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