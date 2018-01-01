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Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО

Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
23 березня в Луцьку побував Президент України Петро Порошенко, який представив нового голову Волинської ОДА Олександра Савченка.

Захід відбувся в сесійній залі обласної ради. Цікаво, що глава держави прибув навіть з випередженням анонсованого графіку, а сама подія тривала трохи більше 30 хвилин.

У Луцьку Порошенко багато говорив про ситуацію в країні, реформи та інші зміни, які в ній відбуваються. Крім того він подякував за роботу Володимиру Гунчику, який займав посаду голови ОДА з липня 2014-го року до березня 2018-го.

Опісля він представив учасникам заходу Савченка та заявив, що не допустить «вотчини» на Волині. Натомість Савченко у виступі запевнив, що стане своїм для волинян.

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Також вашій увазі підбірка світлин з візиту Петра Порошенка до Луцька.

Анатолій Вітів (зліва) про щось переговорюється з Андрієм Тураком
Анатолій Вітів (зліва) про щось переговорюється з Андрієм Тураком
Олександр Кватирко
Олександр Кватирко
В'ячеслав Рубльов
В'ячеслав Рубльов
Заступники голови ОДА - Сергій Кошарук (у синьому піджаку), справа від нього Світлана Мишковець, а справа від неї Олександр Степанцов
Заступники голови ОДА - Сергій Кошарук (у синьому піджаку), справа від нього Світлана Мишковець, а справа від неї Олександр Степанцов
Депутати облради
Депутати облради
Луцькі будівельники Руслан Вайман та Андрій Разумовський
Луцькі будівельники Руслан Вайман та Андрій Разумовський
Директор департаменту інфраструктури та туризму ОДА Іван Мирка
Директор департаменту інфраструктури та туризму ОДА Іван Мирка
Начальник управління ДСНС Володимир Грушовінчук, заступник начальника ГУ НП Сергій Козак, керівник СБУ на Волині Юрій Фелонюк, прокурор Волині Максим Киричук
Начальник управління ДСНС Володимир Грушовінчук, заступник начальника ГУ НП Сергій Козак, керівник СБУ на Волині Юрій Фелонюк, прокурор Волині Максим Киричук
Сміється голова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» Віктор Чорнуха, праворуч від нього - генеральний директор «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха
Сміється голова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» Віктор Чорнуха, праворуч від нього - генеральний директор «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Керівник обласного осередку партії Солідарність Роман Романюк
Керівник обласного осередку партії Солідарність Роман Романюк
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Петро Порошенко в Луцьку
Петро Порошенко в Луцьку
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Петро Порошенко в Луцьку
Петро Порошенко в Луцьку
Володимир Гунчик, Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук, Петро Порошенко
Володимир Гунчик, Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук, Петро Порошенко
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Голова Шацької РДА Василь Голядинець
Голова Шацької РДА Василь Голядинець
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Начальник ВОУЛМГ Олександр Кватирко
Начальник ВОУЛМГ Олександр Кватирко
Володимир Гунчик
Володимир Гунчик
Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук і Президент України Петро Порошенко в Луцьку
Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук і Президент України Петро Порошенко в Луцьку
Петро Порошенко в Луцьку
Петро Порошенко в Луцьку
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко
Депутат Волинської обласної ради Михайло Імберовський
Депутат Волинської обласної ради Михайло Імберовський
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Петро Порошенко в Луцьку
Петро Порошенко в Луцьку
Журналіст Олена Лівіцька в роботі (з фотоапаратом)
Журналіст Олена Лівіцька в роботі (з фотоапаратом)
Володимир Гунчик, Віталій Ковальчук, Петро Порошенко, Олександр Савченко
Володимир Гунчик, Віталій Ковальчук, Петро Порошенко, Олександр Савченко
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко
Петро Порошенко в Луцьку
Петро Порошенко в Луцьку
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Володимир Гунчик
Володимир Гунчик
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Петро Порошенко і Олександр Савченко
Петро Порошенко про щось говорить з депутатом облради Валерієм Дібровою
Петро Порошенко про щось говорить з депутатом облради Валерієм Дібровою
Петро Порошенко про щось говорить з депутатом облради Валерієм Дібровою
Петро Порошенко про щось говорить з депутатом облради Валерієм Дібровою
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Депутати облради Олександр Стефанович і Михайло Імберовський
Депутати облради Олександр Стефанович і Михайло Імберовський
Про щось сперечаються депутати облради Володимир Бондар і Анатолій Вітів
Про щось сперечаються депутати облради Володимир Бондар і Анатолій Вітів
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО

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Теги: Петро Порошенко, фото, Луцьк
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