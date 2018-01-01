Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:23
23 березня в Луцьку побував Президент України Петро Порошенко, який представив нового голову Волинської ОДА Олександра Савченка.
Захід відбувся в сесійній залі обласної ради. Цікаво, що глава держави прибув навіть з випередженням анонсованого графіку, а сама подія тривала трохи більше 30 хвилин.
У Луцьку Порошенко багато говорив про ситуацію в країні, реформи та інші зміни, які в ній відбуваються. Крім того він подякував за роботу Володимиру Гунчику, який займав посаду голови ОДА з липня 2014-го року до березня 2018-го.
Опісля він представив учасникам заходу Савченка та заявив, що не допустить «вотчини» на Волині. Натомість Савченко у виступі запевнив, що стане своїм для волинян.
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Також вашій увазі підбірка світлин з візиту Петра Порошенка до Луцька.
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Захід відбувся в сесійній залі обласної ради. Цікаво, що глава держави прибув навіть з випередженням анонсованого графіку, а сама подія тривала трохи більше 30 хвилин.
У Луцьку Порошенко багато говорив про ситуацію в країні, реформи та інші зміни, які в ній відбуваються. Крім того він подякував за роботу Володимиру Гунчику, який займав посаду голови ОДА з липня 2014-го року до березня 2018-го.
Опісля він представив учасникам заходу Савченка та заявив, що не допустить «вотчини» на Волині. Натомість Савченко у виступі запевнив, що стане своїм для волинян.
ДИВИТИСЯ ВІДЕО ТА ЧИТАТИ ТРАНСЛЯЦІЮ З ПОДІЇ
Також вашій увазі підбірка світлин з візиту Петра Порошенка до Луцька.
Заступники голови ОДА - Сергій Кошарук (у синьому піджаку), справа від нього Світлана Мишковець, а справа від неї Олександр Степанцов
Начальник управління ДСНС Володимир Грушовінчук, заступник начальника ГУ НП Сергій Козак, керівник СБУ на Волині Юрій Фелонюк, прокурор Волині Максим Киричук
Сміється голова наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» Віктор Чорнуха, праворуч від нього - генеральний директор «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха
Володимир Гунчик, Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук, Петро Порошенко
Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук і Президент України Петро Порошенко в Луцьку
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