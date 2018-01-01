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На Волині в озері знайшли тіло чоловіка

На Волині в озері знайшли тіло чоловіка
У Камінь-Каширському районі рибалки виявили в озері тіло чоловіка. Є припущення, що це може бути тіло безвісти зниклого >Юрія Найдича.

Сьогодні, 23 березня, у озері Ольблє рибалки виявили тіло чоловіка, - повідомляє «Район. Шацьк».

Є припущення, що це зниклий Юрій Найдич із села Грудки.

36-річний чоловік пропав у грудні минулого року, і його дотепер не могли розшукати.

Повідомлення про виявлений труп, надійшло у Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Правоохоронці наразі працюють на місці події.

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Теги: Камінь Каширський, смерть, розшук
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