На Волині в озері знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:45
У Камінь-Каширському районі рибалки виявили в озері тіло чоловіка. Є припущення, що це може бути тіло безвісти зниклого
>Юрія Найдича.
Сьогодні, 23 березня, у озері Ольблє рибалки виявили тіло чоловіка, - повідомляє «Район. Шацьк».
Є припущення, що це зниклий Юрій Найдич із села Грудки.
36-річний чоловік пропав у грудні минулого року, і його дотепер не могли розшукати.
Повідомлення про виявлений труп, надійшло у Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Правоохоронці наразі працюють на місці події.
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Сьогодні, 23 березня, у озері Ольблє рибалки виявили тіло чоловіка, - повідомляє «Район. Шацьк».
Є припущення, що це зниклий Юрій Найдич із села Грудки.
36-річний чоловік пропав у грудні минулого року, і його дотепер не могли розшукати.
Повідомлення про виявлений труп, надійшло у Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Правоохоронці наразі працюють на місці події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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