На Волині в озері знайшли тіло чоловіка

>Юрія Найдича.



Сьогодні, 23 березня, у озері Ольблє рибалки виявили тіло чоловіка, - повідомляє «Район. Шацьк».



Є припущення, що це зниклий Юрій Найдич із села Грудки.



36-річний чоловік пропав у грудні минулого року, і його дотепер не могли розшукати.



Повідомлення про виявлений труп, надійшло у Камінь-Каширський районний відділ поліції.



Правоохоронці наразі працюють на місці події.

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