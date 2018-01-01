«Першачки» в Україні отримають безкоштовні LEGO
Сьогодні, 17:02
Усі перші класи в Україні, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно отримають набори LEGO, які допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес.
Відповідний Меморандум про взаєморозуміння було підписано між Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation, – йдеться в повідомленні міністерства.
Документ передбачає, що The LEGO Foundation безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи (близько 17 тисяч шкіл з усієї України) протягом 2018-2019 року. Також компанія допоможе педагогам опанувати методики для ефективного використання конструкторів у навчанні.
Перша вантажівка з безкоштовними наборами LEGO для 100 шкіл, що пілотують новий Держстандарт за реформою Нова українська школа, виїхала з Данії до України 20 березня 2018 року. Про це також повідомив Каспер Оттоссон Канструп Міністру освіти і науки України Лілії Гриневич під час підписання Меморандуму.
Планується, що набори для 100 шкіл потраплять в Україну до 31 березня 2018 року. Так, перші класи отримають набори «Шість цеглинок» для кожного учня та по набору «LEGO Play Box» на кожен такий клас.
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Відповідний Меморандум про взаєморозуміння було підписано між Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation, – йдеться в повідомленні міністерства.
Документ передбачає, що The LEGO Foundation безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи (близько 17 тисяч шкіл з усієї України) протягом 2018-2019 року. Також компанія допоможе педагогам опанувати методики для ефективного використання конструкторів у навчанні.
Перша вантажівка з безкоштовними наборами LEGO для 100 шкіл, що пілотують новий Держстандарт за реформою Нова українська школа, виїхала з Данії до України 20 березня 2018 року. Про це також повідомив Каспер Оттоссон Канструп Міністру освіти і науки України Лілії Гриневич під час підписання Меморандуму.
Планується, що набори для 100 шкіл потраплять в Україну до 31 березня 2018 року. Так, перші класи отримають набори «Шість цеглинок» для кожного учня та по набору «LEGO Play Box» на кожен такий клас.
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