Загадкове вбивство на Львівщині: у будинку знайшли тіла двох юнаків

В одному з сіл Стрийського району у приватному будинку знайшли тіла двох юнаків з ножовими пораненнями.Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, з’ясувала, що один із померлих, 22-річний житель району, напередодні приїхав у гості до дідуся та бабці разом із своїм 18-річним приятелем, - інформує ГУНП у Львівській області.Наразі встановлюються обставини смерті молодих людей. Призначено низку експертиз.За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.Проводиться досудове розслідування.