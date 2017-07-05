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Волинянка розповіла, чого їй не вистачає в Канаді

Волинянка розповіла, чого їй не вистачає в Канаді
Міла Чернишева з Нововолинська, яка пройшла до фіналу конкурсу "Міс українська Канада-2018", розповіла, що закордоном їй не вистачає пломбіру та каштанів.

Про це йдеться в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

У Канаді дівчині бракуєзелених каштанів, які рясно росли в її рідному волинському місті. А ще у дитинстві у неї із двоюрідною сестрою була традиція - у сильні морози "піти на морозиво". Тому закордоном їй також не вистачає пломбіру, який дівчина дуже любить.

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Також Чернишова поділилася спогадами про рідне місто.

"У мене до сьогодні змішані відчуття до нього. З одного боку, дуже його люблю, адже воно завжди пригадується мені таким затишним, кольоровим; зелені каштани, яких мені бракує в Канаді; моя улюблена школа-гімназія, музична школа, будинок школяра; наша знаменита стометрівка... З іншого боку, наше місто може бути таким сірим та злим. Впринципі, як і кожне інше місто", - розповіла красуня.


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Теги: Міла Чернишева, Міс українська Канада, конкурс, Нововолинськ
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