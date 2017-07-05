Волинянка розповіла, чого їй не вистачає в Канаді
Сьогодні, 23:13
Міла Чернишева з Нововолинська, яка пройшла до фіналу конкурсу "Міс українська Канада-2018", розповіла, що закордоном їй не вистачає пломбіру та каштанів.
Про це йдеться в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
У Канаді дівчині бракуєзелених каштанів, які рясно росли в її рідному волинському місті. А ще у дитинстві у неї із двоюрідною сестрою була традиція - у сильні морози "піти на морозиво". Тому закордоном їй також не вистачає пломбіру, який дівчина дуже любить.
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Також Чернишова поділилася спогадами про рідне місто.
"У мене до сьогодні змішані відчуття до нього. З одного боку, дуже його люблю, адже воно завжди пригадується мені таким затишним, кольоровим; зелені каштани, яких мені бракує в Канаді; моя улюблена школа-гімназія, музична школа, будинок школяра; наша знаменита стометрівка... З іншого боку, наше місто може бути таким сірим та злим. Впринципі, як і кожне інше місто", - розповіла красуня.
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Про це йдеться в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
У Канаді дівчині бракуєзелених каштанів, які рясно росли в її рідному волинському місті. А ще у дитинстві у неї із двоюрідною сестрою була традиція - у сильні морози "піти на морозиво". Тому закордоном їй також не вистачає пломбіру, який дівчина дуже любить.
ЧИТАТИ ІНТЕРВ'Ю ПОВНІСТЮ ТУТ
Також Чернишова поділилася спогадами про рідне місто.
"У мене до сьогодні змішані відчуття до нього. З одного боку, дуже його люблю, адже воно завжди пригадується мені таким затишним, кольоровим; зелені каштани, яких мені бракує в Канаді; моя улюблена школа-гімназія, музична школа, будинок школяра; наша знаменита стометрівка... З іншого боку, наше місто може бути таким сірим та злим. Впринципі, як і кожне інше місто", - розповіла красуня.
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