Волинянка розповіла, чого їй не вистачає в Канаді

з Нововолинська, яка пройшла до фіналу конкурсу "Міс українська Канада-2018", розповіла, що закордоном їй не вистачає пломбіру та каштанів.Про це йдеться вУ Канаді дівчині бракуєзелених каштанів, які рясно росли в її рідному волинському місті. А ще у дитинстві у неї із двоюрідною сестрою була традиція - у сильні морози "піти на морозиво". Тому закордоном їй також не вистачає пломбіру, який дівчина дуже любить.Також Чернишова поділилася спогадами про рідне місто."У мене до сьогодні змішані відчуття до нього. З одного боку, дуже його люблю, адже воно завжди пригадується мені таким затишним, кольоровим; зелені каштани, яких мені бракує в Канаді; моя улюблена школа-гімназія, музична школа, будинок школяра; наша знаменита стометрівка... З іншого боку, наше місто може бути таким сірим та злим. Впринципі, як і кожне інше місто", - розповіла красуня.