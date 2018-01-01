Аварія у Луцьку: зіткнулись дві автівки





Пригода трапилася на вулиці Конякіна близько 15:30 у п'ятницю, 23 березня, - пише



Водій автомобіля ЗАЗ на державних номерах не дотримався безпечної дистанції, не врахував дорожню обстановку та швидкість руху. В результаті спричинив зіткнення з сірим Opel Astra.



Внаслідок зіткнення у вантажного авто добряче пошкоджена передня частина. На Opel пошкоджень майже не видно.



На місці події працювали патрульні поліцейські.



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