Аварія у Луцьку: зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 20:25
У Луцьку трапилась аварія, в якій постраждали два авто.
Пригода трапилася на вулиці Конякіна близько 15:30 у п'ятницю, 23 березня, - пише Район.Луцьк.
Водій автомобіля ЗАЗ на державних номерах не дотримався безпечної дистанції, не врахував дорожню обстановку та швидкість руху. В результаті спричинив зіткнення з сірим Opel Astra.
Внаслідок зіткнення у вантажного авто добряче пошкоджена передня частина. На Opel пошкоджень майже не видно.
На місці події працювали патрульні поліцейські.
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Пригода трапилася на вулиці Конякіна близько 15:30 у п'ятницю, 23 березня, - пише Район.Луцьк.
Водій автомобіля ЗАЗ на державних номерах не дотримався безпечної дистанції, не врахував дорожню обстановку та швидкість руху. В результаті спричинив зіткнення з сірим Opel Astra.
Внаслідок зіткнення у вантажного авто добряче пошкоджена передня частина. На Opel пошкоджень майже не видно.
На місці події працювали патрульні поліцейські.
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