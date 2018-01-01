Волинянка розповіла, як «Червоною рутою» підкорила серця журі

Уродженка Новоовлинська, яка змагається за корону у конкурсі «Міс українська Канада - 2018», вистпала у популярному німецькому гурті «Cherona». Вразити серця журі на відборі у гурт допомогла пісня «Червона рута».Про це вона розповіла вДівчина дізналая про кастинг у гурт від свого агента."Деталей на тоді взагалі не було. Отож, я відіслала своє резюме, фотографії, запис мого співу. Через декілька днів мені передзвонили і запросили на кастинг в Берліні. Мені потрібно було заспівати повільну та швидку пісні, затанцювати, а потім пройти інтерв’ю. Подякувавши, мені сказали, що в разі чого передзвонять. А пізніше я отримала дзвіночок та запрошення на фінал, який проходив у Кьольні", - розповіла волинянка.На фіналі учасників очікувало суворе журі, серед якого були дирекція із SonyMusic, менеджери, дирекція із німецького телебачення SuperRTL тощо. Дівчина розхвилювалася, то повільну пісню заспівала добре."А потім, під час інтерв’ю, мене запитали, яка моя улюблена пісня,і я, не вагаючись, випалила: «Оскільки я з України, то однією з моїх улюблених є українська пісня «Червона рута». А можна я її Вам заспіваю?» Я думаю, що власне цією піснею я остаточно підкорила серця суддів", -пригадала Чернишева.