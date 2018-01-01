Волинські школярі в березні зібрали урожай суниць

У Рудниківському шкільному лісництві ДП «Колківське ЛГ» на Волині учні вирощують суниці. Минулоріч ягоди з’явилися на початку квітня, а цього року юні лісівники радо показали свій урожай вже на початку березня.Про це повідомили у прес-службі ДП «Колківське ЛГ».Крім пахучих суниць, радують око і сіянці дуба червоного, які діти також виростили у горщиках. Звичайно, цьогорічна весна внесла свої корективи, адже школярі планували вже висадити свій посадковий матеріал на лісокультурних площах.Діти з нетерпінням чекають початку лісокультурних робіт, адже кожен хоче долучитись до цієї благородної справи.