Волинські школярі в березні зібрали урожай суниць
Сьогодні, 21:33
У Рудниківському шкільному лісництві ДП «Колківське ЛГ» на Волині учні вирощують суниці. Минулоріч ягоди з’явилися на початку квітня, а цього року юні лісівники радо показали свій урожай вже на початку березня.
Про це повідомили у прес-службі ДП «Колківське ЛГ».
Крім пахучих суниць, радують око і сіянці дуба червоного, які діти також виростили у горщиках. Звичайно, цьогорічна весна внесла свої корективи, адже школярі планували вже висадити свій посадковий матеріал на лісокультурних площах.
Діти з нетерпінням чекають початку лісокультурних робіт, адже кожен хоче долучитись до цієї благородної справи.
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Про це повідомили у прес-службі ДП «Колківське ЛГ».
Крім пахучих суниць, радують око і сіянці дуба червоного, які діти також виростили у горщиках. Звичайно, цьогорічна весна внесла свої корективи, адже школярі планували вже висадити свій посадковий матеріал на лісокультурних площах.
Діти з нетерпінням чекають початку лісокультурних робіт, адже кожен хоче долучитись до цієї благородної справи.
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