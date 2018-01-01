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Волинські школярі в березні зібрали урожай суниць

Волинські школярі в березні зібрали урожай суниць
У Рудниківському шкільному лісництві ДП «Колківське ЛГ» на Волині учні вирощують суниці. Минулоріч ягоди з’явилися на початку квітня, а цього року юні лісівники радо показали свій урожай вже на початку березня.

Про це повідомили у прес-службі ДП «Колківське ЛГ».

Крім пахучих суниць, радують око і сіянці дуба червоного, які діти також виростили у горщиках. Звичайно, цьогорічна весна внесла свої корективи, адже школярі планували вже висадити свій посадковий матеріал на лісокультурних площах.

Діти з нетерпінням чекають початку лісокультурних робіт, адже кожен хоче долучитись до цієї благородної справи.


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Теги: діти, відпочинок
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