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Відходи зі смітників у Луцьку вивозили на підводі

Відходи зі смітників у Луцьку вивозили на підводі
У Луцьку вулицями 33-го мікрорайону їздили троє чоловіків на кінній підводі, які збирали біля смітників «корисні речі».

Про це пише Перший.

Троє чоловіків під’їжджали до смітників та збирали палиці, подушки та інші «корисні речі».

Випадок стався близько 18:00 сьогодні, 23 березня.




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Теги: сміття, Луцьк
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