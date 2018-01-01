Відходи зі смітників у Луцьку вивозили на підводі
Сьогодні, 21:40
У Луцьку вулицями 33-го мікрорайону їздили троє чоловіків на кінній підводі, які збирали біля смітників «корисні речі».
Про це пише Перший.
Троє чоловіків під’їжджали до смітників та збирали палиці, подушки та інші «корисні речі».
Випадок стався близько 18:00 сьогодні, 23 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Перший.
Троє чоловіків під’їжджали до смітників та збирали палиці, подушки та інші «корисні речі».
Випадок стався близько 18:00 сьогодні, 23 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські депутати пояснили, чому Порошенко звільнив Гунчика
Сьогодні, 22:30
Депутати вимагають монету, присвячену місту на Волині
Сьогодні, 22:02
Відходи зі смітників у Луцьку вивозили на підводі
Сьогодні, 21:40
Волинські школярі в березні зібрали урожай суниць
Сьогодні, 21:33
Небайдужі волиняни рятують лелек
Сьогодні, 21:16