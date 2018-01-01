Відходи зі смітників у Луцьку вивозили на підводі





Про це пише



Троє чоловіків під’їжджали до смітників та збирали палиці, подушки та інші «корисні речі».



Випадок стався близько 18:00 сьогодні, 23 березня.









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