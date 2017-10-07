Прилуцька сільрада не проголосувала за об’єднання з облцентром





Про це стало відомо у четвер, 23 березня, під сесії сільради, - повідомляє



Нагадаємо, про об'єднання Прилуцького із Луцьком заговорили ще у вересні 2017 року на громадських обговореннях. Тоді більшість громади підтримала ідею об’єднання з обласним центром. Тож у Прилуцькому вирішили скликати позачергову сесію сільської ради, аби «узаконити» це рішення.



Як відомо, 9 березня депутати Прилуцької сільради дали згоду на об′єднання.



Через декілька днів сільський голова Валентин Арчибасов зупинив дію рішення «Про надання згоди на добровільне об′єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи» і вніс його на повторний розгляд.



За словами Валентина Арчибасова, він скористався правом накласти вето через те, що Луцька міська рада не виконала умов підписаних раніше договорів. Відтак об'єднання відклали.



У середу, 23 березня, депутати Прилуцької сільської ради вкотре голосували про надання згоди на добровільне об'єднання з Луцьком.



Однак у підсумку, для ухвалення рішення про об’єднання забракло голосів (8 депутатів - «за», 6 - «утримались»). Варто відзначити, що сільський голова Валерій Арчибасов вкотре утримався від голосування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Прилуцькій сільській раді голосували за об’єднання з обласним центром Волині, однак для ухвалення рішення забракло голосів.Про це стало відомо у четвер, 23 березня, під сесії сільради, - повідомляє Волинь24 Нагадаємо, про об'єднання Прилуцького із Луцьком заговорили ще у вересні 2017 року на громадських обговореннях. Тоді більшість громади підтримала ідею об’єднання з обласним центром. Тож у Прилуцькому вирішили скликати позачергову сесію сільської ради, аби «узаконити» це рішення.Як відомо, 9 березня депутати Прилуцької сільради дали згоду на об′єднання.Через декілька днів сільський головазупинив дію рішення «Про надання згоди на добровільне об′єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи» і вніс його на повторний розгляд.За словами Валентина Арчибасова, він скористався правом накласти вето через те, що Луцька міська рада не виконала умов підписаних раніше договорів. Відтак об'єднання відклали.У середу, 23 березня, депутати Прилуцької сільської ради вкотре голосували про надання згоди на добровільне об'єднання з Луцьком.Однак у підсумку, для ухвалення рішення про об’єднання забракло голосів (8 депутатів - «за», 6 - «утримались»). Варто відзначити, що сільський голова Валерій Арчибасов вкотре утримався від голосування.

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