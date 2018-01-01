Футболісти «Волині» перед грою пішли в церкву молитися





Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.



Колектив футбольного клубу відвідав храм. Там усі провели молебень перед офіційним початком футбольного року.



Нагадаємо, уже сьогодні, 24 березня, «Волинь» зіграє у матчі 24-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги проти охтирського «Нафтовика-Укрнафти». Місце проведення – стадіон «Авангард».Початок матчу – 14:00.





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