Футболісти «Волині» перед грою пішли в церкву молитися
Сьогодні, 08:00
Гравці, тренери та персонал футбольного клубу «Волинь» помолилися перед відновленням сезону в чемпіонаті України.
Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.
Колектив футбольного клубу відвідав храм. Там усі провели молебень перед офіційним початком футбольного року.
Нагадаємо, уже сьогодні, 24 березня, «Волинь» зіграє у матчі 24-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги проти охтирського «Нафтовика-Укрнафти». Місце проведення – стадіон «Авангард».Початок матчу – 14:00.
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Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.
Колектив футбольного клубу відвідав храм. Там усі провели молебень перед офіційним початком футбольного року.
Нагадаємо, уже сьогодні, 24 березня, «Волинь» зіграє у матчі 24-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги проти охтирського «Нафтовика-Укрнафти». Місце проведення – стадіон «Авангард».Початок матчу – 14:00.
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