Гунчик подякував друзям і опонентам, а недругам – «фіг вам»

Колишній голова Волинської облдержадміністраціїподякував колегам і опонентам за спільну роботу.Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.Гунчик подякував за спільну роботу друзям, колегам і опонентам.«Друзям і колегам - за підтримку! Опонентам - за здорову критику! Недругам - фіг вам. Життя складне і воно продовжується. Нам потрібно ще багато зробити для Волині і України! Нехай пам'ять Героїв рухає наші помисли і думки. Завжди з Вами і Вашими ініціативами на розвиток Волині! Все буде добре!» - йдеться в дописі екс-губернатора.Нагадаємо, сьогодні президентВолинської ОДА