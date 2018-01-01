Гунчик подякував друзям і опонентам, а недругам – «фіг вам»
23 березень, 23:07
Колишній голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик подякував колегам і опонентам за спільну роботу.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Гунчик подякував за спільну роботу друзям, колегам і опонентам.
«Друзям і колегам - за підтримку! Опонентам - за здорову критику! Недругам - фіг вам. Життя складне і воно продовжується. Нам потрібно ще багато зробити для Волині і України! Нехай пам'ять Героїв рухає наші помисли і думки. Завжди з Вами і Вашими ініціативами на розвиток Волині! Все буде добре!» - йдеться в дописі екс-губернатора.
Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко представив нового голову Волинської ОДА Олександра Савченка.
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Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Гунчик подякував за спільну роботу друзям, колегам і опонентам.
«Друзям і колегам - за підтримку! Опонентам - за здорову критику! Недругам - фіг вам. Життя складне і воно продовжується. Нам потрібно ще багато зробити для Волині і України! Нехай пам'ять Героїв рухає наші помисли і думки. Завжди з Вами і Вашими ініціативами на розвиток Волині! Все буде добре!» - йдеться в дописі екс-губернатора.
Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко представив нового голову Волинської ОДА Олександра Савченка.
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