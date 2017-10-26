Експерти сказали, що в Луцьку приваблює і відлякує туристів





Такі результати оприлюднили львівські маркетологи, - повідомляє



Дослідження проводили на замовлення міської ради Луцька, розповіли начальник управління розвитку та промоції Луцька Катерина Теліпська і директор соціологічної агенції Мар’яна Малачівська-Данчак.



«Воно розроблене не для того, щоб вплинути якось на туристичну привабливість. На туристичну привабливість вплинуть наші дії, які ми здійснимо, і висновки, зроблені після цього дослідження. Результатом нашої роботи після цього дослідження може стати туристичний бум. Коли він буде? Мені важко сказати», – розповіла Катерина Теліпська.



«Ці показники є важливими, щоб міські управлінці розуміли, в якому напрямку потрібно працювати, що потрібно вдосконалювати, куди далі розвиватися, на яких туристів орієнтуватися. Без цих показників дуже складно. Це як сліпі кошенята – вони не знають, у якому напрямку працювати», – каже Мар’яна Малачівська-Данчак.



З її слів, соціологи оцінили індекс туристичної привабливості Луцька в 4,34 бала з 5-ти можливих.



«Гарні площі, по яких можна прогулятися. Це історична спадщина, яка приваблює та зацікавлює туристів, замок Любарта», - зазначила Малачівська-Данчак.



В післяобідню пору в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк» не людно. Потрапила до замку Дар’я, туристка з Вінниці. Заплативши за вхід, каже жінка, не побачила половину локацій замку Любарта: «Цікаво, але половина закрита. Там в’язниця закрита, то закрите. Піднялися на парапети. Дуже брудне місто…»



Щоправда, не всі туристи так скептично налаштовані до туристичної привабливості Луцька. Приміром, Наталії наше місто сподобалось: «Дуже гарне місто, тут дуже багато історичних пам’яток. Я би рекомендувала всім своїм знайомим і друзям відвідати його».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Луцька приїздить більше туристів з інших областей України, ніж з-за кордону. Найбільше їх приваблють невисокі ціни та фестивалі. Скаржаться ж туристи на малу кількість ресторанів, готелів та обмежений час роботи закладів.Такі результати оприлюднили львівські маркетологи, - повідомляє ВРД НСТУ Дослідження проводили на замовлення міської ради Луцька, розповіли начальник управління розвитку та промоції Луцькаі директор соціологічної агенції«Воно розроблене не для того, щоб вплинути якось на туристичну привабливість. На туристичну привабливість вплинуть наші дії, які ми здійснимо, і висновки, зроблені після цього дослідження. Результатом нашої роботи після цього дослідження може стати туристичний бум. Коли він буде? Мені важко сказати», – розповіла Катерина Теліпська.«Ці показники є важливими, щоб міські управлінці розуміли, в якому напрямку потрібно працювати, що потрібно вдосконалювати, куди далі розвиватися, на яких туристів орієнтуватися. Без цих показників дуже складно. Це як сліпі кошенята – вони не знають, у якому напрямку працювати», – каже Мар’яна Малачівська-Данчак.З її слів, соціологи оцінили індекс туристичної привабливості Луцька в 4,34 бала з 5-ти можливих.«Гарні площі, по яких можна прогулятися. Це історична спадщина, яка приваблює та зацікавлює туристів, замок Любарта», - зазначила Малачівська-Данчак.В післяобідню пору в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк» не людно. Потрапила до замку, туристка з Вінниці. Заплативши за вхід, каже жінка, не побачила половину локацій замку Любарта: «Цікаво, але половина закрита. Там в’язниця закрита, то закрите. Піднялися на парапети. Дуже брудне місто…»Щоправда, не всі туристи так скептично налаштовані до туристичної привабливості Луцька. Приміром,наше місто сподобалось: «Дуже гарне місто, тут дуже багато історичних пам’яток. Я би рекомендувала всім своїм знайомим і друзям відвідати його».

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