Експерти сказали, що в Луцьку приваблює і відлякує туристів
Сьогодні, 00:53
До Луцька приїздить більше туристів з інших областей України, ніж з-за кордону. Найбільше їх приваблють невисокі ціни та фестивалі. Скаржаться ж туристи на малу кількість ресторанів, готелів та обмежений час роботи закладів.
Такі результати оприлюднили львівські маркетологи, - повідомляє ВРД НСТУ.
Дослідження проводили на замовлення міської ради Луцька, розповіли начальник управління розвитку та промоції Луцька Катерина Теліпська і директор соціологічної агенції Мар’яна Малачівська-Данчак.
«Воно розроблене не для того, щоб вплинути якось на туристичну привабливість. На туристичну привабливість вплинуть наші дії, які ми здійснимо, і висновки, зроблені після цього дослідження. Результатом нашої роботи після цього дослідження може стати туристичний бум. Коли він буде? Мені важко сказати», – розповіла Катерина Теліпська.
«Ці показники є важливими, щоб міські управлінці розуміли, в якому напрямку потрібно працювати, що потрібно вдосконалювати, куди далі розвиватися, на яких туристів орієнтуватися. Без цих показників дуже складно. Це як сліпі кошенята – вони не знають, у якому напрямку працювати», – каже Мар’яна Малачівська-Данчак.
З її слів, соціологи оцінили індекс туристичної привабливості Луцька в 4,34 бала з 5-ти можливих.
«Гарні площі, по яких можна прогулятися. Це історична спадщина, яка приваблює та зацікавлює туристів, замок Любарта», - зазначила Малачівська-Данчак.
В післяобідню пору в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк» не людно. Потрапила до замку Дар’я, туристка з Вінниці. Заплативши за вхід, каже жінка, не побачила половину локацій замку Любарта: «Цікаво, але половина закрита. Там в’язниця закрита, то закрите. Піднялися на парапети. Дуже брудне місто…»
Щоправда, не всі туристи так скептично налаштовані до туристичної привабливості Луцька. Приміром, Наталії наше місто сподобалось: «Дуже гарне місто, тут дуже багато історичних пам’яток. Я би рекомендувала всім своїм знайомим і друзям відвідати його».
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Такі результати оприлюднили львівські маркетологи, - повідомляє ВРД НСТУ.
Дослідження проводили на замовлення міської ради Луцька, розповіли начальник управління розвитку та промоції Луцька Катерина Теліпська і директор соціологічної агенції Мар’яна Малачівська-Данчак.
«Воно розроблене не для того, щоб вплинути якось на туристичну привабливість. На туристичну привабливість вплинуть наші дії, які ми здійснимо, і висновки, зроблені після цього дослідження. Результатом нашої роботи після цього дослідження може стати туристичний бум. Коли він буде? Мені важко сказати», – розповіла Катерина Теліпська.
«Ці показники є важливими, щоб міські управлінці розуміли, в якому напрямку потрібно працювати, що потрібно вдосконалювати, куди далі розвиватися, на яких туристів орієнтуватися. Без цих показників дуже складно. Це як сліпі кошенята – вони не знають, у якому напрямку працювати», – каже Мар’яна Малачівська-Данчак.
З її слів, соціологи оцінили індекс туристичної привабливості Луцька в 4,34 бала з 5-ти можливих.
«Гарні площі, по яких можна прогулятися. Це історична спадщина, яка приваблює та зацікавлює туристів, замок Любарта», - зазначила Малачівська-Данчак.
В післяобідню пору в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк» не людно. Потрапила до замку Дар’я, туристка з Вінниці. Заплативши за вхід, каже жінка, не побачила половину локацій замку Любарта: «Цікаво, але половина закрита. Там в’язниця закрита, то закрите. Піднялися на парапети. Дуже брудне місто…»
Щоправда, не всі туристи так скептично налаштовані до туристичної привабливості Луцька. Приміром, Наталії наше місто сподобалось: «Дуже гарне місто, тут дуже багато історичних пам’яток. Я би рекомендувала всім своїм знайомим і друзям відвідати його».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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