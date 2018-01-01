Сталася пожежа у коледжі на Волині





Загоряння трапилося 23 березня близько 21:30, - пишуть



Як повідомили очевидці, в димоході спалахнула сажа.



Близько 23:00 години вогонь загасили.



При пожежі ніхто не постраждав.



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