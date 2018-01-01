Сталася пожежа у коледжі на Волині
23 березень, 23:22
У Торчинському професійному ліцеї виникла пожежа - горів димохід.
Загоряння трапилося 23 березня близько 21:30, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, в димоході спалахнула сажа.
Близько 23:00 години вогонь загасили.
При пожежі ніхто не постраждав.
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Загоряння трапилося 23 березня близько 21:30, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, в димоході спалахнула сажа.
Близько 23:00 години вогонь загасили.
При пожежі ніхто не постраждав.
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