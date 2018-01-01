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Сталася пожежа у коледжі на Волині

Сталася пожежа у коледжі на Волині
У Торчинському професійному ліцеї виникла пожежа - горів димохід.

Загоряння трапилося 23 березня близько 21:30, - пишуть Волинські новини.

Як повідомили очевидці, в димоході спалахнула сажа.

Близько 23:00 години вогонь загасили.

При пожежі ніхто не постраждав.

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Теги: пожежа, Волинь
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