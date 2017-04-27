«Воютинських розбійників» запроторили за ґрати

Шістьом мешканцям Львівщини, які вчинили розбій із проникненням у будинок у селі Воютин Луцького району, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.Про це повідомляє прес-служба Волинської прокуратури .Нагадаємо, що уночі 21 березня 2018 року зловмисники у масках, підібравши ключ, подного з волинських сільськогосподарських підприємств у цьому селі.Попри погрози нападників власниця будинку вчинила їм активний опір, а опісля здійснених її зятем кількох попереджувальних пострілів з мисливського карабіна "Форт-201" вони втекли, прихопивши лише 1500 гривень, які лежали в доступному місці.Неподалік від місця вчинення злочину було виявлено спаленим один із автомобілів, якими зловмисники діставалися до будинку.Завдяки скоординованим діям правоохоронців нападників у скорому часі затримали.Чоловікам оголошено про підозру у вчиненні розбою з проникненням у житло (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 187 КК України).Триває досудове розслідування.