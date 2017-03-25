Україна переходить на літній час
Сьогодні, 03:17
У неділю, 25 березня, вся Україна переходить на літній час. О 03:00 за київським часом стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Відтепер усім доведеться прокидатись на годину раніше і звикати до дещо іншого ритму життя.
Переведення годинників відбувається більш як у сотні країн світу.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Відтепер усім доведеться прокидатись на годину раніше і звикати до дещо іншого ритму життя.
Переведення годинників відбувається більш як у сотні країн світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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