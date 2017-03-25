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Україна переходить на літній час

Україна переходить на літній час
У неділю, 25 березня, вся Україна переходить на літній час. О 03:00 за київським часом стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Відтепер усім доведеться прокидатись на годину раніше і звикати до дещо іншого ритму життя.

Переведення годинників відбувається більш як у сотні країн світу.


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Теги: літній час
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