Україна переходить на літній час





Про це повідомляє



Відтепер усім доведеться прокидатись на годину раніше і звикати до дещо іншого ритму життя.



Переведення годинників відбувається більш як у сотні країн світу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 25 березня, вся Україна переходить на літній час. О 03:00 за київським часом стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед.Про це повідомляє ВРД НСТУ Відтепер усім доведеться прокидатись на годину раніше і звикати до дещо іншого ритму життя.Переведення годинників відбувається більш як у сотні країн світу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію